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KAKO POSTUPITI

Pranje kose prije odlaska kod frizera: Mitovi i stvarnost

Vidljivo masna, zapetljana ili jako prljava kosa nije idealna, iako su frizeri navikli na sve vrste situacija

Mitovi i stvarnost. Pexels

A. P.

26.11.2025

Mnogi se pitaju: treba li oprati kosu prije odlaska kod frizera? Odgovor zapravo ovisi o vašem tipu kose, proizvodima koje koristite i vrsti frizure koju želite. Ipak, većina stručnjaka slaže se oko jednog – čista kosa olakšava posao frizeru i daje bolji konačni rezultat.

Općenito, dovoljno je oprati kosu najmanje 24 sata prije termina. Vidljivo masna, zapetljana ili jako prljava kosa nije idealna, iako su frizeri navikli na sve vrste situacija.

Profesionalna frizerka Linda ističe:

- Masna ili mlitava kosa pada drugačije i neće izgledati onako kako želite. Ostaci proizvoda mogu ostaviti bijele tragove i oduzimaju vrijeme koje bih inače potrošila na šišanje. Najbolje rezultate uvijek ćete dobiti sa svježe opranom kosom.

No, sve ipak ovisi o vrsti frizure i tretmana, stoga je najbolje prethodno se konzultirati sa stručnjakom.

Dakle, ako želite da vaša frizura zaista zablista i traje duže, svježe oprana kosa je uvijek dobar početak. Mali trud unaprijed može značiti veliki efekt nakon šišanja.

# FRIZER
# KOSA
# FRIZURE
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