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Plava haljina ili crna klasika: Prve dame BiH ukrale pažnju na prijemu povodom Dana državnosti

Atmosfera u Vijećnici bila je ispunjena osjećajem zajedništva i državnog ponosa

Svečani prijem povodom Dana državnosti BiH. Instagram

L. B.

26.11.2025

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u svečanoj atmosferi sarajevske Vijećnice, Denis Bećirović i Željko Komšić upriličili su prijem kojem su prisustvovale brojne zvanice iz političkog, diplomatskog, akademskog i kulturnog života. Posebnu pažnju privukla je pojava njihovih supruga, koje su, kao i uvijek, pokazale dostojanstvo i stil primjeren jednom ovakvom državnom obilježavanju.

Prve dame BiH, Mirela Bećirović i Sabina Komšić, stajale su uz svoje supruge tokom zvaničnog dijela programa, a njihov odjevni odabir još jednom je pokazao kako se elegancijom može ispričati snažna poruka o poštovanju tradicije i važnosti dana.

Mirela Bećirović odlučila se za profinjenu plavu haljinu Kaftan Studija, s dugim providnim rukavima i suptilnim sjajem koji je naglašavao jednostavnost i rafiniranost dizajna. Nakit je svela na minimum, dok je uredna punđa dodatno istakla klasičan i odmjeren izgled.

Mirela Bećirović. Kaftan Studio

Sabina Komšić, poznata po nenametljivoj eleganciji, nosila je dugu crnu haljinu koja prati liniju tijela, kombiniranu s crnim cipelama i minimalističkom frizurom. Njen stajling savršeno se uklopio u večer obilježenu svečanošću, ali i toplinom kojom je zračio prijem.

Željko Komšić sa suprugom Sabinom. Instagram

Atmosfera u Vijećnici bila je ispunjena osjećajem zajedništva i državnog ponosa. Prisutni su razgovarali o historijskom značaju Dana državnosti, ali i o izazovima i nadama koje Bosna i Hercegovina nosi u budućnosti.

Na prijemu se nije pojavila treća članica Predsjedništva, Željka Cvijanović, budući da se ovaj praznik ne priznaje u Republici Srpskoj, entitetu iz kojeg dolazi. Uprkos tome, događaj je protekao u znaku visokih državnih delegacija, diplomatskog kora i uglednih ličnosti koje su došle odati počast jednom od najvažnijih datuma naše zemlje.

# MODA
# PRVA DAMA
# SABINA KOMŠIĆ
# MIRELA BEĆIROVIĆ
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