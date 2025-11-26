Plava haljina ili crna klasika: Prve dame BiH ukrale pažnju na prijemu povodom Dana državnosti

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u svečanoj atmosferi sarajevske Vijećnice, Denis Bećirović i Željko Komšić upriličili su prijem kojem su prisustvovale brojne zvanice iz političkog, diplomatskog, akademskog i kulturnog života. Posebnu pažnju privukla je pojava njihovih supruga, koje su, kao i uvijek, pokazale dostojanstvo i stil primjeren jednom ovakvom državnom obilježavanju.

Prve dame BiH, Mirela Bećirović i Sabina Komšić, stajale su uz svoje supruge tokom zvaničnog dijela programa, a njihov odjevni odabir još jednom je pokazao kako se elegancijom može ispričati snažna poruka o poštovanju tradicije i važnosti dana.

Mirela Bećirović odlučila se za profinjenu plavu haljinu Kaftan Studija, s dugim providnim rukavima i suptilnim sjajem koji je naglašavao jednostavnost i rafiniranost dizajna. Nakit je svela na minimum, dok je uredna punđa dodatno istakla klasičan i odmjeren izgled.