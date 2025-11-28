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ZAŠTITITE NOGE

Genijalan trik: Učinite cipele vodootpornima u nekoliko minuta

Ova jednostavna metoda štiti razne vrste obuće – od kože i antilopa do platnenih tenisica

Genijalan trik. Pexels

A. P.

28.11.2025

Znate li da svoje omiljene cipele možete zaštititi od kiše i snijega pomoću - pčelinjeg voska? Ako ga nemate, dobro će poslužiti i obična svijeća. I najbolje od svega, postupak je izuzetno jednostavan.

Nanesite vosak ili svijeću te lagano istrljajte cipele tako da ostane tanak bijeli sloj voska. Uključite fen na najjaču temperaturu i zagrijavajte cipele dok se vosak ne rastopi i ravnomjerno rasporedi po površini. Pričekajte i spremno je. Nakon nekoliko trenutaka, cipele su spremne za hodanje po kiši, snijegu ili blatnjavim ulicama.

Ova jednostavna metoda štiti razne vrste obuće – od kože i antilopa do platnenih tenisica, a daje im i blagi sjaj. 

Savršen trik koji štedi novac i produžava život vašim omiljenim cipelama!

# TRIKOVI
# OBUĆA
# CIPELE
# ZIMA
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