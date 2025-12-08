Pogledajte svoje nokte: Tri promjene mogu ukazivati na nedostatke u tijelu

Nokti često odražavaju opće zdravlje organizma. Iako su mali i ponekad zanemareni, promjene na njima mogu biti znak nedostatka vitamina ili čak ozbiljnijih zdravstvenih problema.
Evo tri najčešća simptoma na noktima na koje vrijedi obratiti pažnju:
Krhki i lomljivi nokti
Nokti koji se lako lome, listaju ili pucaju mogu ukazivati na nedostatak željeza, biotina ili drugih važnih nutrijenata. U nekim slučajevima, krhki nokti mogu biti i znak problema sa štitnjačom ili hroničnom upalom.
Bijele ili tamne mrlje
Pojava bijelih tačkica ili tamnijih mrlja na noktima često je povezana s manjkom cinka ili traume nokta. Međutim, dugotrajne promjene u boji nokta mogu ukazivati i na gljivične infekcije ili, rjeđe, ozbiljnije bolesti poput problema s jetrom ili bubrezima.
Udubljenja ili ispupčenja nokta
Kada nokat postaje neravan, s malim udubljenjima ili ispupčenjima, to može biti znak psorijaze, upalnih bolesti ili h
roničnih stanja poput anemije. Takve promjene zahtijevaju pažnju, a u nekim slučajevima i savjet liječnika.
Nokti mogu biti više od estetskog detalja — oni često šalju signale koje tijelo ne može izgovoriti riječima. Ako primijetite značajne promjene, vrijedi provjeriti prehranu i životne navike, a po potrebi se obratiti stručnjaku.