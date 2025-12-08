Pogledajte svoje nokte: Tri promjene mogu ukazivati na nedostatke u tijelu

Nokti često odražavaju opće zdravlje organizma. Iako su mali i ponekad zanemareni, promjene na njima mogu biti znak nedostatka vitamina ili čak ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Evo tri najčešća simptoma na noktima na koje vrijedi obratiti pažnju:

Krhki i lomljivi nokti

Nokti koji se lako lome, listaju ili pucaju mogu ukazivati na nedostatak željeza, biotina ili drugih važnih nutrijenata. U nekim slučajevima, krhki nokti mogu biti i znak problema sa štitnjačom ili hroničnom upalom.