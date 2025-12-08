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OBRATITE PAŽNJU

Pogledajte svoje nokte: Tri promjene mogu ukazivati na nedostatke u tijelu

Često odražavaju opće zdravlje organizma

Pogledajte svoje nokte. Unsplash

A. P.

8.12.2025

Nokti često odražavaju opće zdravlje organizma. Iako su mali i ponekad zanemareni, promjene na njima mogu biti znak nedostatka vitamina ili čak ozbiljnijih zdravstvenih problema. 

Evo tri najčešća simptoma na noktima na koje vrijedi obratiti pažnju:

Krhki i lomljivi nokti

Nokti koji se lako lome, listaju ili pucaju mogu ukazivati na nedostatak željeza, biotina ili drugih važnih nutrijenata. U nekim slučajevima, krhki nokti mogu biti i znak problema sa štitnjačom ili hroničnom upalom.

Bijele ili tamne mrlje

Pojava bijelih tačkica ili tamnijih mrlja na noktima često je povezana s manjkom cinka ili traume nokta. Međutim, dugotrajne promjene u boji nokta mogu ukazivati i na gljivične infekcije ili, rjeđe, ozbiljnije bolesti poput problema s jetrom ili bubrezima.

Udubljenja ili ispupčenja nokta

Kada nokat postaje neravan, s malim udubljenjima ili ispupčenjima, to može biti znak psorijaze, upalnih bolesti ili h

roničnih stanja poput anemije. Takve promjene zahtijevaju pažnju, a u nekim slučajevima i savjet liječnika.

Nokti mogu biti više od estetskog detalja — oni često šalju signale koje tijelo ne može izgovoriti riječima. Ako primijetite značajne promjene, vrijedi provjeriti prehranu i životne navike, a po potrebi se obratiti stručnjaku.

# NOKTI
# ZDRAVLJE
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