Prirodni tretmani za perut: Efikasni recepti iz vaše kuhinje i ormarića

Perut je čest problem koji može uzrokovati svrbež, nelagodu i vidljive bijele ljuskice na kosi. Iako postoje brojni komercijalni proizvodi za liječenje peruti, prirodni sastojci iz vašeg doma također mogu biti učinkoviti u borbi protiv ovog problema. Mnogi od njih posjeduju protugljivična, protuupalna i hidratantna svojstva koja mogu pomoći u smanjenju simptoma peruti i održavanju zdravog vlasišta.

Ulje čajevca

Poznato po snažnim antimikrobnim i protugljivičnim svojstvima, ulje čajevca već dugo koristi u liječenju kožnih problema, uključujući perut. Istraživanja su pokazala njegovu učinkovitost u borbi protiv gljivica Malassezia, koje su čest uzrok peruti. Zbog svoje jačine, važno je ulje čajevca razrijediti prije primjene. Pomiješajte nekoliko kapi ulja čajevca s kašikom baznog ulja, poput kokosovog ili jojobinog ulja, i umasirajte u vlasište. Ostavite da djeluje 10 do 15 minuta prije ispiranja.

Kokosovo ulje

Ovo ulje ne samo da dubinski hidratizira vlasište, već poboljšava i funkciju kožne barijere. Neka istraživanja sugeriraju da kokosovo ulje posjeduje i blaga antimikrobna svojstva. Za intenzivnu njegu, umasirajte kokosovo ulje u vlasište, pokrijte kosu kapom za tuširanje i ostavite da djeluje najmanje 30 minuta. Zatim temeljito operite kosu šamponom.

Jabučni ocat

Kiselost jabučnog octa može pomoći u ravnoteži pH vlasišta, stvarajući nepovoljno okruženje za rast gljivica. Također može pomoći u uklanjanju ostataka proizvoda koji začepljuju folikule. Pomiješajte jednake dijelove jabučnog octa i vode i nanesite ovu mješavinu na vlasište nakon pranja kose. Ostavite nekoliko minuta da djeluje, a zatim isperite. Budite oprezni jer nerazrijeđeni ocat može uzrokovati iritaciju.