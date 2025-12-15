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ZDRAVA KOSA

Prirodni tretmani za perut: Efikasni recepti iz vaše kuhinje i ormarića

Mnogi od njih posjeduju protugljivična, protuupalna i hidratantna svojstva koja mogu pomoći u smanjenju simptoma peruti i održavanju zdravog vlasišta

Perut je čest problem. Unsplash

Dž. M.

15.12.2025

Perut je čest problem koji može uzrokovati svrbež, nelagodu i vidljive bijele ljuskice na kosi. Iako postoje brojni komercijalni proizvodi za liječenje peruti, prirodni sastojci iz vašeg doma također mogu biti učinkoviti u borbi protiv ovog problema. Mnogi od njih posjeduju protugljivična, protuupalna i hidratantna svojstva koja mogu pomoći u smanjenju simptoma peruti i održavanju zdravog vlasišta.

Ulje čajevca

Poznato po snažnim antimikrobnim i protugljivičnim svojstvima, ulje čajevca već dugo koristi u liječenju kožnih problema, uključujući perut. Istraživanja su pokazala njegovu učinkovitost u borbi protiv gljivica Malassezia, koje su čest uzrok peruti. Zbog svoje jačine, važno je ulje čajevca razrijediti prije primjene. Pomiješajte nekoliko kapi ulja čajevca s kašikom baznog ulja, poput kokosovog ili jojobinog ulja, i umasirajte u vlasište. Ostavite da djeluje 10 do 15 minuta prije ispiranja.

Kokosovo ulje

Ovo ulje ne samo da dubinski hidratizira vlasište, već poboljšava i funkciju kožne barijere. Neka istraživanja sugeriraju da kokosovo ulje posjeduje i blaga antimikrobna svojstva. Za intenzivnu njegu, umasirajte kokosovo ulje u vlasište, pokrijte kosu kapom za tuširanje i ostavite da djeluje najmanje 30 minuta. Zatim temeljito operite kosu šamponom.

Jabučni ocat

 Kiselost jabučnog octa može pomoći u ravnoteži pH vlasišta, stvarajući nepovoljno okruženje za rast gljivica. Također može pomoći u uklanjanju ostataka proizvoda koji začepljuju folikule. Pomiješajte jednake dijelove jabučnog octa i vode i nanesite ovu mješavinu na vlasište nakon pranja kose. Ostavite nekoliko minuta da djeluje, a zatim isperite. Budite oprezni jer nerazrijeđeni ocat može uzrokovati iritaciju.

Soda bikarbona

Djeluje kao blagi piling, uklanja mrtve stanice kože i smanjuje svrbež. Njena alkalna svojstva mogu pomoći u kontroli gljivica. Pomiješajte sodu bikarbonu s malo vode da dobijete pastu, te je nježno umasirajte u vlasište. Ostavite nekoliko minuta prije nego nastavite s pranjem kose. Koristite je umjereno jer prečesta primjena može isušiti kosu.

Aloe vera

Gel aloe vere poznat je po umirujućim i protuupalnim svojstvima. Istraživanja su pokazala da može biti učinkovit u borbi protiv nekoliko vrsta gljivica. Nanesite čisti gel aloe vere na vlasište, ostavite da djeluje 10 do 20 minuta, a zatim isperite.

Aspirin

Aspirin, zahvaljujući salicilnoj kiselini, aktivnom sastojku u mnogim šamponima protiv peruti, može pomoći u uklanjanju ljuskica i smanjenju upale. Zdrobite dvije tablete aspirina u fini prah i pomiješajte ih s uobičajenom količinom šampona. Nanesite na kosu, ostavite nekoliko minuta, a zatim temeljito isperite.

# PERUT
# HIGIJENA
# KOSA
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