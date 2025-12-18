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TRIK KOJI MORATE PROBATI

Jedan potez i parfem traje cijeli dan: Sve što vam treba već imate kod kuće

Uz malo pažnje i pravilnu pripremu kože, miris se može zadržati znatno duže

Trik koji morate probati. Unsplash

A. P.

18.12.2025

Čak ni najluksuzniji parfemi ne mogu se pohvaliti postojanošću koja traje cijeli dan – njihov miris na koži rijetko opstaje duže od nekoliko sati. 

Ipak, postoji jednostavan i efikasan trik koji može produžiti trajanje vašeg omiljenog parfema, a rješenje se krije u neočekivanom, ali svima dobro poznatom proizvodu iz kozmetičke torbice – vazelinu.

Svi znamo onaj osjećaj kad nanesemo parfem koji volimo, a već nakon sat-dva miris gotovo nestane. Bez obzira na cijenu ili kvalitet, parfemi s vremenom isparavaju, a neki to čine i brže nego što bismo željeli. Ipak, uz malo pažnje i pravilnu pripremu kože, miris se može zadržati znatno duže.

Tajna je jednostavna – prije nego što nanesete parfem, na kožu utrljajte vrlo tanak sloj vazelina. Najbolje ga je nanijeti na pulsne tačke poput zglobova, vrata i unutrašnje strane laktova. Vazelin stvara zaštitni sloj koji 'zaključava' miris i sprječava njegovo brzo isparavanje, pa parfem ostaje postojan i intenzivan satima.

Prije toga, važno je da koža bude čista i suha. Operite područja na koja planirate nanijeti parfem, nježno ih obrišite, a zatim prstohvatom vazelina prijeđite preko njih. Potom nanesite svoj omiljeni parfem – ali bez trljanja, jer trljanje može razbiti mirisne molekule i skratiti trajanje mirisa.

Ovaj jednostavan trik posebno je koristan ljeti, kada visoke temperature ubrzavaju isparavanje mirisa, ali i za parfeme koji prirodno imaju kraće trajanje. Osim što produžava miris parfema, vazelin njeguje i omekšava kožu, pa se može koristiti i za njegu usana, suhih laktova, stopala ili ispucalih vrhova kose.

Tako običan, a tako učinkovit, vazelin se ponovo pokazao kao mali beauty klasik koji nikada ne izlazi iz mode.

# MIRISI
# PARFEM
# LJEPOTA
# PARFEMI
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