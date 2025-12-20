Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Nekoliko dana nakon smrti prijateljice Hatidže: Preminula i druga "modna ikona" Sarajeva Samija-Samka Cerić

Cerić se nakon odlaska u penziju vratila u Sarajevo, a često su šetale Ferhadijom u različitim odjevnim kombinacijama

Hatidža i Samka u Titovoj ulici. Instagram

S. S.

20.12.2025

Nekoliko dana nakon smrti modne ikone Sarajeva Hatidže Čolaković, preminula je i njena najbolja prijateljica Samija-Samka Cerić.

Njih dvije su zajedno privlačila pažnju modnim izdanjima, a Cerić je preminula u 71. godini.

Upoznale su se u Donjem Vakufu, a onda je Cerić zbog rata otišla u SAD, no njih dvije su sve vrijeme bile u kontaktu.

Cerić se nakon odlaska u penziju vratila u Sarajevo, a često su šetale Ferhadijom u različitim odjevnim kombinacijama.

Dženaza Samki Cerić bit će klanjana sutra nakon ikindije namaza na haremu Bijeli Harem.

# HATIDŽA ČOLAKOVIĆ
# SAMIJA CERIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.