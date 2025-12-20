Nekoliko dana nakon smrti prijateljice Hatidže: Preminula i druga "modna ikona" Sarajeva Samija-Samka Cerić

Njih dvije su zajedno privlačila pažnju modnim izdanjima, a Cerić je preminula u 71. godini.

Nekoliko dana nakon smrti modne ikone Sarajeva Hatidže Čolaković, preminula je i njena najbolja prijateljica Samija-Samka Cerić.

Upoznale su se u Donjem Vakufu, a onda je Cerić zbog rata otišla u SAD, no njih dvije su sve vrijeme bile u kontaktu.

Cerić se nakon odlaska u penziju vratila u Sarajevo, a često su šetale Ferhadijom u različitim odjevnim kombinacijama.

Dženaza Samki Cerić bit će klanjana sutra nakon ikindije namaza na haremu Bijeli Harem.