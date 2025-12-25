Modni trik: Napravite ovo i vaše najlonke će trajati duže

Frustracija zbog pucanja tek kupljenih najlonki već pri prvom nošenju poznata je mnogim ženama. Najlonke su obično izrađene od elastičnih materijala, poput mješavine najlona i poliestera, što im omogućava fleksibilnost i dobar prijanjanje uz tijelo.

Međutim, ova kombinacija materijala čini ih osjetljivim na oštećenja, pa čak i najmanje zapinjanje ili pretjerano rastezanje može uzrokovati pucanje.

Lidija Altman (Lydia Altman), koja na TikToku ima više od 128 hiljada pratilaca, podijelila je trik koji je navodno vrlo učinkovit za produžavanje trajnosti najlonki.

Trik koji preporučuje uključuje sljedeće korake:

Nove najlonke stavite na kratko pod mlaz hladne vode.

Nježno iscijedite višak vode - najlonke trebaju biti vlažne, ali ne natopljene.

Vlažne najlonke stavite u vrećicu sa zatvaračem ili bilo koju drugu plastičnu vrećicu koja se može hermetički zatvoriti.

Vrećicu stavite u zamrzivač na 24 sata.

Nakon 24 sata, najlonke treba izvaditi i ostaviti ih nekoliko sati na sobnoj temperaturi kako bi se odledile i osušile prije nošenja.