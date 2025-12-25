Muškarci izabrali najbolji ženski parfem za 2025. godinu: Traje i do 12 sati

Parfem Delina brenda Parfums de Marly proglašen je za najbolji ženski parfem 2025. godine prema izboru muškaraca, prema istraživanju portala Fragrantica. Ovaj parfem je osvojio srca muške publike svojim cvjetnim, ženstvenim mirisom, koji je istovremeno postojan, ali nije previše agresivan.

Delina je miris koji se razvija postepeno, ostavljajući snažan, ali kontrolisan trag koji ostavlja utisak, ali nikako ne guši prostor. Prvi put predstavljen 2017. godine, parfem je potpisao poznati parfimer Kventin Birš, koji stoji iza luksuznih mirisa za brendove kao što su Mugler i Žan Pol Gotje.