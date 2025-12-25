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SNAŽAN UTISAK

Muškarci izabrali najbolji ženski parfem za 2025. godinu: Traje i do 12 sati

Delina je miris koji se razvija postepeno, ostavljajući snažan, ali kontrolisan trag koji ostavlja utisak, ali nikako ne guši prostor

Parfem Delina. Instagram

Dž. M.

25.12.2025

Parfem Delina brenda Parfums de Marly proglašen je za najbolji ženski parfem 2025. godine prema izboru muškaraca, prema istraživanju portala Fragrantica. Ovaj parfem je osvojio srca muške publike svojim cvjetnim, ženstvenim mirisom, koji je istovremeno postojan, ali nije previše agresivan. 

Delina je miris koji se razvija postepeno, ostavljajući snažan, ali kontrolisan trag koji ostavlja utisak, ali nikako ne guši prostor. Prvi put predstavljen 2017. godine, parfem je potpisao poznati parfimer Kventin Birš, koji stoji iza luksuznih mirisa za brendove kao što su Mugler i Žan Pol Gotje. 

U gornjim notama parfema nalaze se rabarbara, bergamot i muskatni oraščić, dok srce čine turska ruža, božur, mošus i vanila, dok baza uključuje kašmeran, tamjan i kedar. Kombinacija ruže, voćnih nota i mošusa stvara ženstvenu, hipnotišuću, ali nenametljivu auru koja je osvojila muškarce širom svijeta.

# MUŠKARCI
# IZBOR
# PARFEM
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