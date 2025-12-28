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NOSTALGIJA

Karirani uzorak postao jedan od najvećih modnih klasika i modnih trendova

ože djelovati strogo i elegantno, ali i ležerno i vrlo fashion, sve ovisi o kroju, kombinaciji boja i načinu stiliziranja

Modni trend. Pixels

S. S.

28.12.2025

Karirani uzorak jedan je od onih modnih motiva koji nikada u potpunosti ne izlaze iz mode, već se stalno reinterpretiraju i prilagođavaju trendu. Zima i zimski mjeseci posebno su privlačni za ovaj trend. A kako ga nositi u zanimljivim svakodnevnim ali i cool preppy kombinacijama, donosimo inspiraciju.

Zima i zimski mjeseci posebno su privlačni za ovaj trend. A kako ga nositi u zanimljivim svakodnevnim ali i cool preppy kombinacijama, donosimo inspiraciju.

Od tradicionalnih tartana i škotskog nasljeđa do modernih, minimalističkih ili maksi verzija, karirano je bezvremenski trend s karakterom.

Ono što karirani uzorak čini posebno zanimljivim jest njegova svestranost. Može djelovati strogo i elegantno, ali i ležerno i vrlo fashion, sve ovisi o kroju, kombinaciji boja i načinu stiliziranja. Nosimo ga uz jednostavne komade poput traperica ili klasičnim džemperima, ali i u slojevitim outfitima gdje se miješa s drugim uzorcima ili teksturama.

# MODA
# UZORCI
# KLASIK
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