Karirani uzorak postao jedan od najvećih modnih klasika i modnih trendova

Karirani uzorak jedan je od onih modnih motiva koji nikada u potpunosti ne izlaze iz mode, već se stalno reinterpretiraju i prilagođavaju trendu. Zima i zimski mjeseci posebno su privlačni za ovaj trend. A kako ga nositi u zanimljivim svakodnevnim ali i cool preppy kombinacijama, donosimo inspiraciju.
Zima i zimski mjeseci posebno su privlačni za ovaj trend. A kako ga nositi u zanimljivim svakodnevnim ali i cool preppy kombinacijama, donosimo inspiraciju.
Od tradicionalnih tartana i škotskog nasljeđa do modernih, minimalističkih ili maksi verzija, karirano je bezvremenski trend s karakterom.
Ono što karirani uzorak čini posebno zanimljivim jest njegova svestranost. Može djelovati strogo i elegantno, ali i ležerno i vrlo fashion, sve ovisi o kroju, kombinaciji boja i načinu stiliziranja. Nosimo ga uz jednostavne komade poput traperica ili klasičnim džemperima, ali i u slojevitim outfitima gdje se miješa s drugim uzorcima ili teksturama.