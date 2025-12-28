Karirani uzorak postao jedan od najvećih modnih klasika i modnih trendova

Karirani uzorak jedan je od onih modnih motiva koji nikada u potpunosti ne izlaze iz mode, već se stalno reinterpretiraju i prilagođavaju trendu. Zima i zimski mjeseci posebno su privlačni za ovaj trend. A kako ga nositi u zanimljivim svakodnevnim ali i cool preppy kombinacijama, donosimo inspiraciju.

Zima i zimski mjeseci posebno su privlačni za ovaj trend. A kako ga nositi u zanimljivim svakodnevnim ali i cool preppy kombinacijama, donosimo inspiraciju.