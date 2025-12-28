Modna dizajnerica Lejla Tuzlić savjetuje kako zablistati: Savršen look za doček 2026.

Nova godina oduvijek je bila više od običnog kalendarskog prelaza. Predstavlja trenutak kada želimo zablistati, ostaviti snažan utisak i u novi period života zakoračiti sa stilom, samopouzdanjem i dobrom energijom. I dok trendovi dolaze i prolaze, pravo pitanje ostaje isto: šta, zapravo, čini savršenu novogodišnju kombinaciju? O tome koliko je važan lični stil, gdje prestaje glamur, a počinje pretjerivanje, te kako se osjećati posebno, a ostati jedinstven, razgovarali smo s modnom dizajnericom Lejlom Tuzlić, čiji dizajnerski potpis spaja eleganciju, autentičnost i savremeni senzibilitet. Boje, materijali, krojevi… U novogodišnjem intervjuu otkriva nam svoje modne smjernice za najglamurozniju noć u godini – za žene i muškarce koji žele izgledati upečatljivo, ali, prije svega, osjećati se dobro u vlastitoj koži. Šta je, prema Vašem mišljenju, ključ savršenog novogodišnjeg outfita – trend, lični stil ili energija? - Ako moram birati između trenda, ličnog stila ili energije, rekla bih da je lični stil ključna stvar novogodišnje, ali i generalno svih kombinacija. Trendovi se mijenjaju, ali lični stil ostaje i daje odjeći smisao. Nova godina je trenutak kada ljudi žele da budu autentični i da se predstave onakvi kakvi jesu ili kakvi žele postati. Kao modni dizajner, smatram da je najvažnije da kombinacija odražava ličnost, jer samo tada osoba zrači dobrom energijom i dobrim raspoloženjem kakvo nam je svima potrebno u toj noći.

Tuzlić: Izbor boja i materijala . Ustupljena fotografija Tuzlić: Izbor boja i materijala . Ustupljena fotografija

Koje boje, materijale i krojeve biste izdvojili kao najefektnije izbore? - Najefektnije su duboke i naglašene boje poput crne, bordo, smaragdno zelene i metalik tonova, jer nose dozu elegancije i snage. Za novogodišnju kombinaciju važno je da boja ostavi utisak i naglasi ranije spomenuti lični stil. Materijali poput svile, baršuna i drugih kvalitetnih tekstura s blagim sjajem daju osjećaj luksuza i posebnosti, što je idealno za doček Nove godine. "Šljokičasti" materijali su nešto što je također neizostavno i u čemu ćete zasigurno plijeniti pažnju. Kada je riječ o krojevima, izdvojila bih čiste, ali efektne krojeve – naglašen struk, otvorena leđa, asimetriju ili minimalističke siluete s jednim upečatljivim detaljem. Takvi krojevi omogućavaju da kombinacija bude zaista sofisticirana. Kako postići glamur bez pretjerivanja i gdje se, prema Vašem mišljenju, povlači granica dobrog ukusa? - Glamur bez pretjerivanja dolazi iz dobrog balansa između odjeće i nakita. Ako je kombinacija jača kroz kroj ili materijal, nakit bi trebao biti diskretniji. Kod jednostavnijih odjevnih kombinacija je često sasvim dovoljan jedan poseban i efektan komad nakita. Granica dobrog ukusa se osjeti u trenutku kada sve izgubi sklad. Meni je jako važno da žena u onome što nosi izgleda lijepo, ali i da se osjeća ugodno i sigurno u sebe. Alternativni izbori Da li je haljina i dalje prvi izbor ili žene danas sve češće biraju alternativne kombinacije za novogodišnju noć? - Haljina je i dalje prvi izbor za mnoge žene, nosi simboliku elegancije i svečanosti i vjerujem da je nešto u čemu se većina žena najljepše, a vrlo često i najženstvenije osjeća. Međutim, sve češće vidimo da žene biraju alternativne kombinacije odijela (setove ili kombinaciju pantalona i topa) što je sasvim uredu i vrlo često izgleda jako moderno i dobro, a takvi odabiri su negdje čak pokazatelj i njihovog osjećaja slobode stila. Danas nije presudno da li je to haljina ili ne, već kako se žena osjeća u onome što nosi. Ono što bih mogla zaključiti iz svog ličnog okruženja, ali i svakodnevne komunikacije s damama, jeste da žena koja se osjeća dobro u onome što nosi je žena kojoj moda nije trend, već stil života... i to se vidi.

Tuzlić: Autentičnost je važna . Ustupljena fotografija Tuzlić: Autentičnost je važna . Ustupljena fotografija