Modna dizajnerica Lejla Tuzlić savjetuje kako zablistati: Savršen look za doček 2026.

Nova godina oduvijek je bila više od običnog kalendarskog prelaza. Predstavlja trenutak kada želimo zablistati, ostaviti snažan utisak i u novi period života zakoračiti sa stilom, samopouzdanjem i dobrom energijom. I dok trendovi dolaze i prolaze, pravo pitanje ostaje isto: šta, zapravo, čini savršenu novogodišnju kombinaciju? O tome koliko je važan lični stil, gdje prestaje glamur, a počinje pretjerivanje, te kako se osjećati posebno, a ostati jedinstven, razgovarali smo s modnom dizajnericom Lejlom Tuzlić, čiji dizajnerski potpis spaja eleganciju, autentičnost i savremeni senzibilitet.
Boje, materijali, krojevi…
U novogodišnjem intervjuu otkriva nam svoje modne smjernice za najglamurozniju noć u godini – za žene i muškarce koji žele izgledati upečatljivo, ali, prije svega, osjećati se dobro u vlastitoj koži.
Šta je, prema Vašem mišljenju, ključ savršenog novogodišnjeg outfita – trend, lični stil ili energija?
- Ako moram birati između trenda, ličnog stila ili energije, rekla bih da je lični stil ključna stvar novogodišnje, ali i generalno svih kombinacija. Trendovi se mijenjaju, ali lični stil ostaje i daje odjeći smisao. Nova godina je trenutak kada ljudi žele da budu autentični i da se predstave onakvi kakvi jesu ili kakvi žele postati. Kao modni dizajner, smatram da je najvažnije da kombinacija odražava ličnost, jer samo tada osoba zrači dobrom energijom i dobrim raspoloženjem kakvo nam je svima potrebno u toj noći.
Koje boje, materijale i krojeve biste izdvojili kao najefektnije izbore?
- Najefektnije su duboke i naglašene boje poput crne, bordo, smaragdno zelene i metalik tonova, jer nose dozu elegancije i snage. Za novogodišnju kombinaciju važno je da boja ostavi utisak i naglasi ranije spomenuti lični stil. Materijali poput svile, baršuna i drugih kvalitetnih tekstura s blagim sjajem daju osjećaj luksuza i posebnosti, što je idealno za doček Nove godine. "Šljokičasti" materijali su nešto što je također neizostavno i u čemu ćete zasigurno plijeniti pažnju. Kada je riječ o krojevima, izdvojila bih čiste, ali efektne krojeve – naglašen struk, otvorena leđa, asimetriju ili minimalističke siluete s jednim upečatljivim detaljem. Takvi krojevi omogućavaju da kombinacija bude zaista sofisticirana.
Kako postići glamur bez pretjerivanja i gdje se, prema Vašem mišljenju, povlači granica dobrog ukusa?
- Glamur bez pretjerivanja dolazi iz dobrog balansa između odjeće i nakita. Ako je kombinacija jača kroz kroj ili materijal, nakit bi trebao biti diskretniji. Kod jednostavnijih odjevnih kombinacija je često sasvim dovoljan jedan poseban i efektan komad nakita. Granica dobrog ukusa se osjeti u trenutku kada sve izgubi sklad. Meni je jako važno da žena u onome što nosi izgleda lijepo, ali i da se osjeća ugodno i sigurno u sebe.
Alternativni izbori
Da li je haljina i dalje prvi izbor ili žene danas sve češće biraju alternativne kombinacije za novogodišnju noć?
- Haljina je i dalje prvi izbor za mnoge žene, nosi simboliku elegancije i svečanosti i vjerujem da je nešto u čemu se većina žena najljepše, a vrlo često i najženstvenije osjeća. Međutim, sve češće vidimo da žene biraju alternativne kombinacije odijela (setove ili kombinaciju pantalona i topa) što je sasvim uredu i vrlo često izgleda jako moderno i dobro, a takvi odabiri su negdje čak pokazatelj i njihovog osjećaja slobode stila. Danas nije presudno da li je to haljina ili ne, već kako se žena osjeća u onome što nosi. Ono što bih mogla zaključiti iz svog ličnog okruženja, ali i svakodnevne komunikacije s damama, jeste da žena koja se osjeća dobro u onome što nosi je žena kojoj moda nije trend, već stil života... i to se vidi.
Koji je Vaš najvažniji savjet ženama koje žele izgledati posebno, ali se istovremeno osjećati ugodno i samouvjereno?
- Osmijeh. Da, dobro ste čuli - osmijeh. Vjerujem da ste očekivali da odgovor jedne modne dizajnerice bude fokusiran na odjevnu kombinaciju i naravno da uvijek, pa i ovoga puta, savjetujem ženama da biraju komade u kojima mogu ostati svoje, jer će se jedino i samo tada osjećati posebno, ugodno i samouvjereno ali ono što im uvijek savjetujem jeste da, istini na volju, šta god da obuku, tek kada nose osmijeh na licu nosit će onu pravu odjevnu, dobitnu kombinaciju.
Za muškarce
Ne možemo zaboraviti ni muškarce. Šta je najbolji izbor za njih kako bi zasjali u punom sjaju?
- Novogodišnja noć je poseban trenutak te smatram da traži nešto izraženiji stil od onog kakav muškarci imaju svakodnevno. Preporučila bih im da za ovu priliku biraju kvalitetno krojene komade poput sakoa, elegantne košulje ili modernog džempera, u tamnijim tonovima s decentnim detaljima koji daju osjećaj svečanosti, ali i topline. Važno je da kombinacija naglašava siluetu, ali ono čak možda i važnije, da se kroz odjeću osjeti samouvjerenost, opuštenost i baš kao i kod dama da izražava njihov lični stil.