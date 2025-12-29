Džordžina Rodrigez zablistala u Dubaiju u pripijenoj crnoj haljini

Ceremonija je održana u luksuznom hotelu Atlantis The Royal, a Džordžina je za ovu priliku odabrala pripijenu, svjetlucavu crnu haljinu koja je sezala do poda. Haljina je imala duge rukave od prozirne tkanine, dok je ostatak bio izrađen od čvrstog materijala prekrivenog sitnim crnim svjetlucavim zakovicama.

Džordžina Rodrigez (Georgina Rodríguez) prisustvovala je dodjeli nagrada Globe Soccer Awards u Dubaiju, gdje je pratila Kristijana Ronalda (Cristiano Ronaldo), a pažnju je privukla elegantnim i odvažnim modnim izdanjem.

Cjelokupan izgled upotpunila je upečatljivim komadima luksuznog nakita. Na ruci je nosila sat Chopard L’Heure Du Diamant od 18-karatnog bijelog zlata, ukrašen dijamantima, čija se vrijednost procjenjuje na više od 80.000 dolara. Uz to je imala dijamantne naušnice te masivan dijamantni prsten, pored zaručničkog, za koji stručnjaci procjenjuju da vrijedi između dva i pet miliona dolara.

Kristijano Ronaldo je na ceremoniji proglašen najboljim igračem Saudijske Arabije, a Džordžina je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija na kojima pozira s njim i njegovim sinom Kristijanom Džuniorom (Cristiano Jr.).

"Globe Soccer Awards 2025 s mojim ljubavima", napisala je Džordžina uz objavljene fotografije.

Ni Kristijano nije ostao nezapažen kada je riječ o luksuzu. Na ruci je nosio sat Patek Philippe Nautilus Chronograph, izrađen od 18-karatnog bijelog zlata i ukrašen dijamantima. Vrijednost ovog izuzetno rijetkog modela procjenjuje se na oko 705.000 eura.