Kijan Hajrulahović otkriva sve tajne modelinga: Predrasude razbijam radom i profesionalizmom

Mladi bh. vaterpolista i model Kijan Hajrulahović ima devetnaest godina i učenik je Treće gimnazije, a paralelno s obrazovanjem gradi i zapaženu sportsku i modnu karijeru.

Kao reprezentativac Bosne i Hercegovine u vaterpolu, navikao je na disciplinu, rad i odricanje, vrijednosti koje su ga, sasvim neočekivano, dovele i do modnih pista.

Modelingom se počeo baviti iznenada, u početku ga doživljavajući kao jedno lijepo iskustvo koje je želio isprobati, ne sluteći da će mu upravo taj korak otvoriti vrata ozbiljne modne scene.

Prva velika prilika došla je kroz European Fashion Passport, gdje su stručnjaci prepoznali njegov kvalitet i talent, nakon čega su se prilike same počele nizati.

O svom putu, prvim velikim prilikama i planovima za budućnost govori u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Način života

Zašto ste se odlučili baš za modeling?

- Modeling se prirodno uklopio u moj dosadašnji način života. Kao sportista, oduvijek sam imao potrebu da radim na sebi, a modeling je postao još jedan dio tog procesa. Sve se desilo spontano, a smatram da je za to u velikoj mjeri zaslužna sportska disciplina i mentalitet.

Kada ste shvatili da su zapravo modne piste Vaša budućnost?

- Dobio sam razne prilike, ali najveća je svakako bio poziv na „Beograd Fashion Week“ od dizajnerice Aleksandre Stamenić, vlasnice brenda Akicas. Na tom događaju bio sam zaštitno lice njene kolekcije „We Are the Same“ i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine. Na toj reviji sam se prvi put ozbiljno probio na modnoj sceni i tada sam shvatio da su modne piste moja budućnost. Svaka nova revija otvorila mi je nova vrata i omogućila upoznavanje brojnih ljudi iz svijeta modelinga.

Sport i moda

Pored modelinga, postoji li još neka oblast u kojoj se vidite?

- Pored modelinga, sport ostaje važan dio mog identiteta. Također me zanima grafički dizajn, koji za mene predstavlja način ispoljavanja kreativnosti. U budućnosti se planiram ozbiljnije posvetiti radu u oblasti grafičkog dizajna.

Šta posebno pamtite do sada, a šta biste voljeli da postignete u narednim godinama?

- U narednim godinama volio bih da se izgradim u ozbiljnog i prepoznatljivog modela. Ne postavljam sebi striktne ciljeve, već se vodim planom koji sam sam zacrtao, vjerujući da će trud i zalaganje donijeti rezultate, kako u modi, tako i u životu.

Čiji dizajnerski rad priželjkujete da nosite i zašto?

- Nemam želje nositi određene dizajne. Ali moja dosadašnja iskustva sa dizajnerima i brendovima su super. Nedavno sam radio editorijal za „Haad“, a i kampanju za Revolt Clothing.

Postoje li predrasude prema modelima i jeste li se susreli s njima?

- Predrasude postoje svuda, a posebno u svijetu mode. I sam sam u početku imao određene predrasude o modelingu, dok nisam odlučio da mu dam šansu. Trudim se da ih razbijem svojim stavom, ponašanjem, radom i profesionalnim pristupom svemu što radim. Smatram da profesionalizam uvijek govori sam za sebe. Sa predrasudama se susrećem i danas, posebno zbog aktivnog angažmana u modelingu, međutim to me ne dotiče.

Profesionalan pristup

Da li je teško pronaći svoj put, mjesto i poziciju u svijetu modelinga?

- U svijetu modelinga konkurencija je uvijek prisutna. Ipak, smatram da, ukoliko profesionalno pristupam ovom poslu i kontinuirano radim na sebi i svom identitetu, nove prilike dolaze kao rezultat truda i zalaganja.