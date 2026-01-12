Svi pričaju o Emi Stoun i njenom izdanju na Zlatnim globusima

Ema Stoun (Emma Stone) je zasjala na dodjeli Zlatnih globusa u profinjenom i modernom izdanju koje je savršeno spojilo eleganciju i glamur. Nominovana za film "Bugonia", slavna glumica pojavila se u upečatljivoj Louis Vuitton kreaciji – dvodijelnom kompletu koji se sastojao od minimalističkog topa i bogato vezene suknje.

Njen modni odabir odisao je samopouzdanjem i stilom. Bez pretjerane teatralnosti, ali s jasnim osjećajem za detalj, glumica je još jednom pokazala kako istinska elegancija leži u ravnoteži između jednostavnosti i luksuza.