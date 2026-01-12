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TIHA ELEGANCIJA

Svi pričaju o Emi Stoun i njenom izdanju na Zlatnim globusima

Nominovana za film "Bugonia", slavna glumica pojavila se u upečatljivoj kreaciji

Ema Stoun. AP

A. P.

12.1.2026

Ema Stoun (Emma Stone) je zasjala na dodjeli Zlatnih globusa u profinjenom i modernom izdanju koje je savršeno spojilo eleganciju i glamur. Nominovana za film "Bugonia", slavna glumica pojavila se u upečatljivoj Louis Vuitton kreaciji – dvodijelnom kompletu koji se sastojao od minimalističkog topa i bogato vezene suknje.

Njen modni odabir odisao je samopouzdanjem i stilom. Bez pretjerane teatralnosti, ali s jasnim osjećajem za detalj, glumica je još jednom pokazala kako istinska elegancija leži u ravnoteži između jednostavnosti i luksuza. 

Ema Stoun na crvenom tepihu. AP

Na crvenom tepihu Zlatnih globusa, njena pojava tako je bila tiha, ali snažna izjava stila. 

Podsjetimo, Ema Stoun je iznenadila sve kada je tokom 2025., a za potrebe filma obrijala glavu.  

# GLUMICA
# ZLATNI GLOBUSI
# EMMA STONE
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