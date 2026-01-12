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MANJE JE VIŠE

Džulija Roberts podsjetila zašto je ikona stila već decenijama

Nikada nije bila sklona prenaglašenim ili teatralnim modnim izdanjima

Džulija Roberts. AP

A. P.

12.1.2026

Brojne filmske i televizijske zvijezde okupile su se na dodjeli Zlatnih globusa, a među najzapaženijima bila je i Džulija (Julia) Roberts. Slavna oskarovka bila je nominirana za najbolju glumicu u dramskom filmu za ulogu u psihološkom trileru "After the Hunt". 

Iako je nagrada na kraju pripala Džesi Baklej (Jessie Buckley), koju filmski kritičari sve češće spominju kao jednu od glavnih favoritkinja za Oscara, Roberts je imala važnu ulogu tokom večeri. Naime, pojavila se i u ulozi prezenterice te je uručila nagradu za najbolji film u kategoriji mjuzikla i komedije, koju je osvojio Paul Tomas (Paul Thomas) Anderson za ostvarenje "One Battle After Another".

Kada je riječ o modi na svečanim događanjima, Džulija Roberts ostaje vjerna vlastitom stilu. Nikada nije bila sklona prenaglašenim ili teatralnim modnim izdanjima, već dosljedno bira jednostavne, elegantne komade koji naglašavaju prirodnu profinjenost.

Džulija Roberts na crvenom tepihu. AP

Za ovu priliku njena dugogodišnja stilistica Elizabet Stjuart (Elizabeth Stewart) odabrala je klasičnu crnu haljinu s potpisom modne kuće Armani. Model jednostavnog kroja, s dubljim V-izrezom i blago naglašenim ramenima, savršeno je pristajao glumici, potvrđujući bezvremensku snagu minimalističkog dizajna. Cjelokupni izgled upotpunjen je nakitom brenda Swarovski, pri čemu je posebnu pažnju privukla ogrlica s privjeskom u obliku jagode.

Džulija Roberts još je jednom pokazala kako je u svijetu glamura često upravo suzdržanost ono što ostavlja najjači dojam i podsjetila da je najvažnije nositi ono u čemu se osjećate dobro i samouvjereno. 

# GLUMICA
# ZLATNI GLOBUSI
# JULIA ROBERTS
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