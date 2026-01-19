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POKAZALA ISTRAŽIVANJA

Vaš ormar govori više nego što mislite: Boje koje nosite otkrivaju vašu ličnost

Istraživanja su pokazala da boje mogu izazvati fiziološke reakcije poput ubrzanog ili usporenog rada srca

Boje odjeće. Pexels

Dž. M.

19.1.2026

Psiholozi ističu da boje imaju snažan i često podsvjestan utjecaj na naše raspoloženje, ponašanje i način na koji doživljavamo sebe i druge. Iako možda ne razmišljamo svjesno o simbolici određene boje, naš mozak je ipak registrira i povezuje s određenim emocijama i stanjima. 

Fiziološke reakcije

Istraživanja su pokazala da boje mogu izazvati fiziološke reakcije poput ubrzanog ili usporenog rada srca, promjena krvnog pritiska i ritma disanja, što potvrđuje njihovu duboku povezanost s našim emocionalnim i psihičkim stanjem.

U svakodnevnom životu, posebno kroz oblačenje, boje igraju važnu ulogu u izražavanju ličnoti. Iako većina ljudi u ormaru ima čitav spektar nijansi, gotovo svatko ima jednu ili nekoliko omiljenih boja kojima se uvijek iznova vraća. Te boje često stvaraju osjećaj sigurnosti, ugode i samopouzdanja, a njihov izbor nerijetko otkriva karakterne osobine, način razmišljanja i emocionalne potrebe pojedinca.

Neverbalna komunikacija 

Odjeća je snažan oblik neverbalne komunikacije. Prije nego što progovorimo, boje koje nosimo već šalju poruku o našem raspoloženju, energiji i stavu. Na primjer, neutralne i tamnije nijanse često se povezuju s ozbiljnošću i profesionalnošću, dok svijetle i žive boje mogu signalizirati otvorenost, kreativnost i optimizam. Boje ne utječu samo na to kako se osjećamo u vlastitoj koži, već i na to kako nas drugi doživljavaju i procjenjuju.

Iako se često kaže da su ukusi subjektivni, psiholozi smatraju da sklonost određenim bojama nije slučajna. Naši izbori oblikovani su iskustvima, kulturom, emocijama i životnim fazama kroz koje prolazimo. 

# MODA
# PSIHOLOGIJA
# BOJE
# ODJECA
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