Mali trikovi: Ova ljepotica mnogima je prva adresa za savjete o šminkanje

Šarlen Marfi (Charleen Murphy) je irska influencerica iz Dablina koja se bavi modom i ljepotom. Poznata je po saradnjama s beauty brendovima i sadržaju na društvenim mrežama.

Njen stil je prirodan i jednostavan, a često naglašava da je priprema kože najvažniji korak prije šminke. Ističe da hidratacija, posebno uz lagane serume i kreme, daje najbolji “glow” efekt.

Po njenom pristupu, dobro pripremljena koža smanjuje potrebu za teškim puderom i čini makeup dugotrajnijim i prirodnijim.

Često savjetuje korištenje laganih podloga umjesto full-coverage pudera. Preferira tonirane kreme, lagane tekuće pudere ili kombinaciju korektora samo na mjestima gdje je potrebno. Cilj joj je da koža izgleda ujednačeno, ali i dalje prirodno i “živo”.

Obrve smatra jednim od ključnih elemenata cijelog lica i često govori da mogu potpuno promijeniti izgled. Preporučuje njihovo blago popunjavanje bez oštrih linija kako bi izgledale što prirodnije. Fokus je na mekom definiranju koje naglašava lice bez pretjerivanja.

Maskaru ističe kao najbrži način za osvježavanje izgleda jer odmah otvara oči. Često spominje uvijanje trepavica prije nanošenja maskare kako bi se postigao dodatni lift efekt. Naglašava da je bolje graditi slojeve nego nanositi previše proizvoda odjednom kako bi se izbjegle grudice.

Za usne najčešće bira nude i neutralne tonove koji naglašavaju prirodan izgled. Savjetuje lagano korištenje olovke za usne kako bi se dobio puni, ali i dalje nenametljiv efekt. Cijeli pristup joj je usmjeren na uredan, “polished” izgled koji ne izgleda pretjerano našminkano.