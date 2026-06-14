Ne traži često farbanje, a podmlađuje izgled: Boja kose koja osvaja žene

Boja kose koja izgleda uredno i lijepo, a pritom ne zahtijeva često održavanje, želja je mnogih žena koje nemaju vremena za redovno farbanje.

Poseban izazov predstavlja sijeda kosa, jer zahtijeva češće tretmane ako ne želite pokazati prirodne srebrne pramenove. Ipak, frizerski stručnjaci navode da postoji rješenje.

Umjesto stalnog prekrivanja izrastka, sve popularnija postaje "blending" tehnika koja se postiže kombinacijom različitih vrsta pramenova i stvaranjem prirodnijeg prijelaza.

Dok plavuše često moraju osvježavati korijen već nakon nekoliko sedmica, a brinete još češće ako žele besprijekoran izgled, ova metoda omogućava duže trajanje boje.

Tehnika podsjeća na balayage, ali se razlikuje po tome što se koriste folije kako bi se dobio izraženiji kontrast i skladnije stapanje nijansi. Iako odgovara različitim bojama kose, stručnjaci ističu da posebno dobro izgleda na brinetama.