Avokado za zdravu i blistavu kožu: Prirodna njega puna vitamina i zdravih masti

Avokado je poznat kao hranjiva namirnica, ali se zbog bogatog sastava sve češće koristi i u njezi kože. Sadrži zdrave nezasićene masti, vitamine C i E, antioksidanse i minerale koji mogu doprinijeti svježijem, mekšem i njegovanijem izgledu kože.

Zahvaljujući hranjivim sastojcima, avokado može pomoći koži da zadrži vlagu, elastičnost i prirodni sjaj. Posebno je koristan za suhu i osjetljivu kožu, ali može biti dobar dodatak rutini njege i kod drugih tipova kože.

Prirodna hidratacija

Zdrave masnoće iz avokada pomažu jačanju prirodne zaštitne barijere kože i smanjuju osjećaj zatezanja. Vitamini C i E djeluju kao antioksidansi te pomažu u zaštiti kože od oksidativnog stresa, sunčevog zračenja i drugih vanjskih utjecaja.

Avokado sadrži i spojeve koji mogu umiriti nadraženu i ispucalu kožu. Redovna ishrana bogata zdravim mastima može doprinijeti boljoj elastičnosti kože i manje izraženim borama.

Njega kod kuće

Pulpa zrelog avokada može se koristiti kao jednostavna maska za lice. Dovoljno je izgnječiti pola avokada i nanijeti ga na čistu kožu, izbjegavajući područje oko očiju. Nakon 10 do 15 minuta masku treba isprati mlakom vodom.

Za dodatnu hidrataciju može se dodati kašičica meda. Osobe koje žele blagi piling mogu dodati malo sitno mljevenih zobenih pahuljica.

Ulje avokada također se može koristiti u njezi kože. Nekoliko kapi može se nanijeti na lice i vrat nakon čišćenja ili dodati hidratantnoj kremi. Ono može pomoći suhoj koži, ali osobe sklone začepljenim porama trebaju ga koristiti umjereno i pratiti reakciju kože.

Prije prve upotrebe preporučuje se test osjetljivosti. Malu količinu avokada ili ulja nanesite na unutrašnju stranu podlaktice. Ako se pojave crvenilo, svrbež, peckanje ili otok, proizvod ne treba koristiti na licu.

Avokado može biti jednostavan i prirodan saveznik u njezi kože, ali ne može zamijeniti zaštitu od sunca, redovno čišćenje i proizvode prilagođene individualnim potrebama kože.