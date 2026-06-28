Kada san postane posao: Odluka koja je promijenila sve

Nakon završetka studija tekstilnog dizajna, mlada dizajnerica iz Bihaća Azra Abdagić odlučila je da ideje koje je godinama razvijala ne ostanu samo u skicama. Umjesto sigurnog čekanja „pravog trenutka“, izabrala je put neizvjesnosti i pokretanja vlastitog modnog pravca. Za „Dnevni avaz“ govori da odluka nije bila laka, jer je krenula bez velikog kapitala i bez garancije da će tržište prihvatiti njen rad, ali s jasnim uvjerenjem da je veći rizik odustati nego pokušati. Ključna odluka - Mislim da snovi ne čekaju pravi trenutak, oni čekaju da sakupimo hrabrost i krenemo. Kada sebi postavim cilj, ne odustajem lako i čvrsto vjerujem da se trudom, radom i upornošću može doći do svakog cilja. Ključni trenutak bio je kada sam odlučila da vjerujem sebi i svom znanju. Odluka je bila rizična jer sam krenula od nule, bez velikog kapitala i sigurnih garancija da će tržište prihvatiti moj rad. Ipak, vjerovala sam da je veći rizik odustati od vlastitog sna nego pokušati – kaže Abdagić.

Abdagić: Veći je rizik odustati od sna nego ga pokušati ostvariti . Ustupljena fotografija Abdagić: Veći je rizik odustati od sna nego ga pokušati ostvariti . Ustupljena fotografija

Put od prve ideje do gotovih komada za nju nikada nije bio jednostavan linearni proces. Svaki dizajn prolazi kroz više faza, od skice do prototipa, uz stalna prilagođavanja materijala, kroja i detalja. - Svaka kolekcija počinje inspiracijom, zatim slijede skice, odabir materijala, konstrukcija krojeva, izrada prototipa i brojna ispravljanja prije konačnog proizvoda. Na početku sam mislila da je dizajn najzahtjevniji dio procesa, ali sam vrlo brzo shvatila da je organizacija proizvodnje, pronalazak kvalitetnih materijala i usklađivanje svih detalja često mnogo veći izazov – objašnjava ona. Iako je modni izraz bio njen prirodni put, u procesu pokretanja biznisa najvažniju ulogu nije imala samo kreativnost, nego i okruženje koje je podržalo ideju od samog početka.

Abdagić: Porodična i prijateljska podrška kao temelj prvih koraka . Ustupljena fotografija Abdagić: Porodična i prijateljska podrška kao temelj prvih koraka . Ustupljena fotografija

Podrška porodice, prijatelja i bliskih ljudi, kako kaže, bila je ključna u trenucima kada je svaki korak značio i određenu dozu nesigurnosti. - Najveća podrška mi je porodica, ali posebno moram izdvojiti svoju rodicu Aidu Kismić koja mi je svojim znanjem na šivaćoj mašini mnogo pomogla na početku. Bez te pomoći put sigurno ne bi bio isti – ističe dizajnerica. Najveći izazov, ipak, nije bio vanjski pritisak, nego unutrašnja borba sa strahom od neuspjeha, finansijskom nesigurnošću i stalnim kreativnim pritiskom. - Finansijski izazovi su realni, kreativni pritisak je stalan, ali najveći protivnik često bude vlastita sumnja. Nisam dozvolila da me strah zaustavi, jer sam bila svjesna da uspjeh ne dolazi preko noći – kaže ona za “Dnevni avaz”. Nevidljiva borba Prvi povratni signali tržišta i reakcije ljudi donijeli su joj dodatnu motivaciju, ali i potvrdu da ide u pravom smjeru, iako, kako navodi, svaku kritiku vidi kao prostor za dalji razvoj. U vremenu kada tržište često nameće brzinu i kompromise, mlada dizajnerica naglašava važnost dosljednosti i vlastitog identiteta, čak i kada to znači sporiji rast. - Vrlo je teško ostati vjeran vlastitoj ideji, ali vjerujem da upravo autentičnost pravi razliku. Trendovi dolaze i prolaze, dok prepoznatljiv identitet ostaje. Naravno da je potrebno pratiti tržište, ali nikada po cijenu gubitka vlastitog identiteta – poručuje ona.

Najveći protivnik često bude vlastita sumnja . Ustupljena fotografija Najveći protivnik često bude vlastita sumnja . Ustupljena fotografija