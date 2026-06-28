Kako su Naida Pehilj-Bocnjak i Samra Menzilović izgradile prijateljstvo koje traje godinama: Razumijevanje i iskrenost je ključ dugotrajnog odnosa

U svijetu društvenih mreža, gdje se odnosi često posmatraju kroz prizmu saradnji, kampanja i zajedničkih projekata, rijetka su prijateljstva koja uspiju opstati godinama i prerasti poslovne okvire. Upravo takvu priču dijele influenserice i poduzetnice Naida Pehilj-Bocnjak i Samra Menzilović, koje su tokom godina izgradile odnos zasnovan na povjerenju, podršci i iskrenosti. Iako su se upoznale kroz posao, obje za „Dnevni avaz“ ističu da je njihovo prijateljstvo odavno postalo mnogo više od profesionalne saradnje. - Samru sam upoznala kroz posao, ali je naš odnos odavno prerastao granice poslovne saradnje. Prošle smo zajedno mnogo lijepih, ali i izazovnih trenutaka i upravo su nas te situacije dodatno zbližile. Danas je doživljavam kao iskrenog prijatelja na kojeg uvijek mogu računati – kaže Naida. Slični izazovi Sličnog je mišljenja i Samra, koja ističe da je njihova povezanost nastala upravo kroz zajednička iskustva. - Naidu sam upoznala kroz posao, ali je vrlo brzo postala mnogo više od kolegice. Kroz godine smo dijelile i lijepe i teške trenutke, a upravo su nas ti izazovi dodatno povezali. Danas je smatram jednom od osoba kojima najviše vjerujem – poručuje Samra.

Menzilović: Naidu sam upoznala kroz posao . Ustupljena fotografija Menzilović: Naidu sam upoznala kroz posao . Ustupljena fotografija

Kao žene koje godinama djeluju na javnoj sceni, obje smatraju da je mnogo lakše graditi prijateljstva s ljudima koji prolaze kroz slične izazove. - Mislim da jeste, jer takve osobe najbolje razumiju situacije kroz koje prolazite. Ne morate mnogo objašnjavati svoje dileme, pritiske ili odgovornosti jer su i same prošle kroz slično. To stvara posebnu vrstu razumijevanja i podrške – ističe Naida. Razumijevanje je ključ, pogotovo kada se prolazi kroz slične situacije, navodi Samra, te ističe da ih je dodatno povezalo to što znaju kako je biti u ovom poslu. Svakodnevna podrška Njihovo prijateljstvo ogleda se i u svakodnevnoj podršci kada je riječ o poslu i sadržaju koji kreiraju za društvene mreže. Naida kaže da joj Samrino mišljenje mnogo znači upravo zbog iskrenosti. - Njeno mišljenje mi mnogo znači jer znam da će uvijek biti iskrena. Ako joj se nešto ne sviđa, reći će mi to na način koji je dobronamjeran i konstruktivan. Upravo zbog toga njene savjete posebno cijenim – rekla je Naida. S druge strane, Samra otkriva da često traži Naidin savjet. - Znam da će uvijek biti iskrena. Često je pitam za savjet jer ima osjećaj za detalje i jako je uspješna u svom poslu i zna reći ono što misli bez uljepšavanja. Upravo zbog toga njeno mišljenje posebno cijenim – istakla je Samra.

Pehilj-Bocnjak: Samra je lojalna . Ustupljena fotografija Pehilj-Bocnjak: Samra je lojalna . Ustupljena fotografija

Iako se prijateljstva među influenserima često komentarišu i dovode u pitanje, obje su naučile da se ne obaziru na predrasude. Naida ističe da su takvi komentari vremenom postali neprimjetni, odnosno obje su naučile da se ne opterećuju, jer ljudi će uvijek imati nešto da kažu ili osude. - Takvi komentari postoje i vjerovatno će uvijek postojati. Međutim, ljudi vide samo mali dio onoga što dijelimo javno, dok pravo prijateljstvo živi daleko od društvenih mreža. Zbog toga me takve pretpostavke ne opterećuju – dodaje Samra. Osobine koje se cijene Kada govore o osobinama koje najviše cijene jedna kod druge, odgovori su jasni. Naida kod Samre posebno ističe lojalnost. - Samra je osoba koja je jednako prisutna i kada ide dobro i kada stvari nisu idealne. Takvi ljudi su rijetki i upravo zato ih posebno cijenim – navodi Naida. Samra, pak, smatra da je Naidina najveća vrijednost iskrenost. - Kod Naide uvijek znam na čemu sam, bez obzira na situaciju. To je osobina koju izuzetno cijenim i koja je temelj svakog pravog prijateljstva – istakla je Samra. Posebno mjesto u njihovom prijateljstvu zauzimaju zajedničke uspomene. Iako kažu da ih je teško izdvojiti, obje ističu da su upravo mali, svakodnevni trenuci ono što ih je najviše povezalo. - Ima ih zaista mnogo, ali najviše pamtim naše duge razgovore koji su često trajali satima. Kroz smijeh, planove i međusobnu podršku nastale su neke od najljepših uspomena koje dijelimo. To su trenuci koji najbolje opisuju naše prijateljstvo – kaže Naida.



Samra i Naida . Ustupljena fotografija Samra i Naida . Ustupljena fotografija