Kolinda bodri Vatrene: "Tri sedmice ovdje nisu jeftine, pa sam se ukrcala kod prijatelja"

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pratila je utakmicu Hrvatske protiv Gane u Filadelfiji (Philadelphiji), gdje je pažnju privukla elegantnim navijačkim izdanjem u crveno-bijelim bojama.

Osim modnim izborom, pažnju javnosti izazvala je i izjavom o troškovima boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru za hrvatske medije kazala je da planira ostati do 21. jula, ali da višesedmični boravak nije nimalo jeftin.

– Namjeravam ostati do 21. jula. Tri sedmice ovdje nisu baš jeftine, pa sam se „ukrcala“ kod prijatelja – rekla je.

Hrvatska je pobjedom nad Ganom izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, gdje će odmjeriti snage s Portugalom.