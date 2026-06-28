Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SVJETSKO PRVENSTVO

Kolinda bodri Vatrene: "Tri sedmice ovdje nisu jeftine, pa sam se ukrcala kod prijatelja"

Bivša predsjednica bodrila Hrvatsku u Filadelfiji, a priznala je da je višesedmični boravak u Americi veliki finansijski izdatak

Kolinda bodrila Hrvatsku u Filadelfiji. Instagram

I. Š.

28.6.2026

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pratila je utakmicu Hrvatske protiv Gane u Filadelfiji (Philadelphiji), gdje je pažnju privukla elegantnim navijačkim izdanjem u crveno-bijelim bojama.

Osim modnim izborom, pažnju javnosti izazvala je i izjavom o troškovima boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru za hrvatske medije kazala je da planira ostati do 21. jula, ali da višesedmični boravak nije nimalo jeftin.

– Namjeravam ostati do 21. jula. Tri sedmice ovdje nisu baš jeftine, pa sam se „ukrcala“ kod prijatelja – rekla je.

Hrvatska je pobjedom nad Ganom izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, gdje će odmjeriti snage s Portugalom.

# SAD
# KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ
# HRVATSKA
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.