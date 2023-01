Kako spriječiti listanje i pucanje noktiju

Imati zdrave i čvrste nokte mnogima je bitno, pogotovo ženama kako bi ih mogle ukrasiti raznim bojama i uzorcima. Ipak, nesvjesno rade neke pogreške koje ih uništavaju, pa se pitaju kako im nokti pucaju, listaju se ili ne mogu izrasti. Obratite pažnju na ove navike, prenosi Bright Side, jer je možda neka od njih odgovor na to pitanje.

Često koristite lak za kosu

Ako ste česti korisnik laka za kosu, možda oštećujete nokte, a da toga uopće niste svjesni. Lakovi za kosu sadrže do 50% alkohola, koji isušuje i vaše nokte može učiniti slabima i lomljivima. Također, spojevi u laku za kosu rastavljaju lak za nokte, toliko da ga čak možete koristiti za uklanjanje mrlja laka s odjeće.

Koristite ih kao alat

Svi noktima s vremena na vrijeme otvaramo limenke ili stružemo naljepnicu s cijenom, ali ako to redovno radite, nokte stavljate pod veći pritisak nego što oni mogu podnijeti. Ako nokte koristite za ono za što nisu namijenjeni, to može dovesti do blage traume, pa čak i do razdvajanja.

Mičete kožicu oko nokta

Iako bi mnogi rekli da vam kožica neće dopustiti da vaša manikura izgleda uredno i duže ostane svježa, to malo kože zapravo je namijenjeno zaštiti noktiju od infekcija. Ako je uklonite, nokti postaju ranjiviji na klice i bakterije, što zauzvrat može dovesti do bolesti noktiju.

Predugački su

Iako je istina da dugi nokti izgledaju lijepo, imati kraće nokte je svakako zdravije. Dugi nokti lako mogu zadržati nečistoću i bakterije, a umjetni nokti uništavaju prirodne nokte i ostavljaju ih slabim i tankim.

Ne skidate lak

Iako vam se ponekad čini da nemate vremena za pravilno uklanjanje laka za nokte, riskirate oštetiti nokte ako ga ostavite sedmicama. Slično kao i vaša koža, i vaši nokti mogu upiti tvari koje se nanose na njihovu površinu. Da biste noktima pružili prijeko potreban odmor od laka, uklonite ga kad se počne sam skidati i ostavite bez ikakvog laka nekoliko sedmica.