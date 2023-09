Tri razloga zbog kojih se sve više mladih odlučuje na plastičnu hirurgiju

Da, uvijek ima dežurnih zlobnika koji će ismijavati vaše uši, nos, zube ili nešto treće. Dok ste u nekim zrelijim godinama i dok imate izgrađeno samopouzdanje, jednostavno vas ne zamaraju komentari totalno nebitnih ljudi u vašem životu. No, u mladim godinama, kad je samopouzdanje još krhko, gdje nemate toliko izgrađenu sliku o sebi, takvi zlobni komentari mogu učiniti da se ne osjećate lijepo, da konstantno razmišljate o tome zbog čega vas „podbadaju“ i u konačnici da zaključite kako je estetska hirurgija jedino rješenje.

No, postavlja se pitanje zašto mladi ljudi, čak i tinejdžeri, to sve više traže i rade. Nekoliko je mogućih razloga.

Ugledaju se na slavne osobe

Mnogi se ljudi, a posebno mlade osobe, ugledaju na omiljene zvijezde. Kako su zaljubljeni u njihov modni stil, umjetnički izričaj i slično, isto tako vide kako su te slavne osobe napravile razne estetske korekcije na sebi. Npr. današnji izgled Kajli Džener (Kylie Jenner) nema nikakve veze s onim izgledom djevojke od prije kojih 10 godina i činjenica je da je već ona u svojim tinejdžerskim godinama krenula sa zahvatima. Nije ona jedini primjer, mnoge zvijezde koje generacija Z također prati, isto su išle pod nož, mada to ne žele javno priznati.

Zbog društvenih mreža imaju iskrivljen pojam o ljepoti

Na društvenim mrežama su svi tako lijepi i savršeni. No, blaženi filteri i aplikacije za uređivanje u kojem svi uljepšavaju fotografije, a neki se zaigraju i malo više pa čovjeka kojeg vidite na ulici, nema nikakve veze s onim čovjekom s fotke na društvenim mrežama. Dok gledaju te fotke na kojima se propagiraju nametnuti i često nerealni ideali ljepote (izražene jagodice, mali nos, uvučeni obrazi i povećane usne), mladi se ljudi počinju osjećati sve nesigurnije ako svojim fizičkim karakteristikama ne odgovaraju onome što se danas smatra lijepim. To može otići i u ekstreme pa potencijalno doći do razvoja dismorfnog tjelesnog poremećaja, što znači opsesivnu zaokupljenost estetskom manom (najčešće umišljenom), što pak može negativno djelovati na neke druge aspekte života.