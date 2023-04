Zašto slavne žene ostaju bez kose: Ispod perika skrivaju tužnu realnost

Dugogodišnjim posvjetljivanjem, silnim ekstenzijama i svakodnevnim ravnanjem, protezama za snimanja i sličnim uništili su kosu do te mjere da ispada u pramenovima, a fotografije u časopisima i reklamama uglavnom su samo dobra namještaljka.

Kad je kosa u pitanju, to je prva stvar koja se često nađe na udaru. Ustvari, veliki broj slavnih je imao problema s nekom vrstom gubitka kose u nekom trenutku svog života. ''Pečate'' na glavi sakrili su perikama i ekstenzijama, a dok su neki uspjeli oporaviti tjeme, ima i onih koji su osuđeni na nošenje perika do kraja života.

Kortni Kardašijan

Mnogi se sjećaju scene iz šoua ''Keeping up with the Kardashians'' kada je Kortni (Kourtney) doslovno završila s rupom na glavi.

Nekoliko sedmica prije toga nosila je visoki konjski rep, s čime smo je često mogli vidjeti. Odmah je potražila pomoć, a poboljšanje je bilo vidljivo tek nakon što su joj prepisani kokteli vitamina za rast i kortikosteroidi.