Uz ove male trikove možete izgledati više i zgodnije

Mnoge žene razmišljaju o tome kako da budu više barem nekoliko centimetara i kako da na savršen način uklope svoju garderobu i obuću. Niskim ženama je nekada veliki problem da nađu odjeću koja im je idealna i u kojoj mogu da naglase svoje obline. Niskim ženama su određeni komadi zauvijek zabranjeni, jer mogu učiniti da izgledaju još niže.

U nastavku saznajte kako da uz pomoć odjeće i obuće izgledate više!

Sandale s platformom

Ako garderobu i cipele savršeno ukombinujemo, možemo da budemo više za nekoliko centimetara. Kada želite da izgledate više, treba da birate cipele koje prianjaju uz zglob. To mogu biti i patike, ali i elegantne sandale s platformom. Ne, ne morate da uvijek budete na štiklama, to je zapravo i nemoguće. Danas na tržištu postoji mnogo sjajnih patika koje imaju platformu, štaviše, ove patike su u vrhu trendova! One mogu da izduže figuru i savršeno se slažu i uz suknje, i uz pantalone!