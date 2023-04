Kim i Nort u zajedničkom izlasku: Mama i kćerka tip-top sređene

Četrdesetdvogodišnja starleta pojavila se na ovom događaju u znak podrške svom najboljem prijatelju Krisu Apletonu (Chris Appleton), koji je dobio priznanje za frizera godine. Upravo je Kris osoba koja je zaslužna za to što njena kosa izgleda uvijek tako sjajno.

Na ovom je eventu Kim pokazala svoju besprijekornu liniju i izražene trbušnjake u sivom topu i midi suknji na preklop i prorezom do bedara. Na vratu i ruci nosila je masivan srebreni nakit, kojim je upotpunila look. Nort je pak bila u crnom od glave do pete. Ispod crnog odijela nalazila se crna majica, na kojoj se isticao srebreni nakit, dok je na nogama nosila “Dolce&Gabanna” platforme. Dok je slavna mama nosila raspuštenu kosu, kćerka se odlučila za visoki konjski rep.

Govor na pozornici

Cure su se popele i na pozornicu, a onda je Nort započela svoj govor.

„Nema riječi. Kris Apleton je najbolji“, rekla je devetogodišnjakinja i zaradila pljesak publike.