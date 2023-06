Tiktokerica tvrdi da pet godina nije nosila grudnjak: Evo šta joj se desilo s grudima

- Nisam nosila grudnjak posljednjih pet godina. Grudi mi nisu ni premale ni prevelike, tako da mi ne predstavlja problem da idem bez grudnjaka. Pitate me kako mi se grudi ne lijepe bez njega ili ne znoje. Jednostavno je, one nisu velike da bi mi pravile te probleme. Također me pitate kako me ne grebe garderoba koju nosim preko i da li nosim ojačanja za bradavice. Odgovor je da samo nosim pamučnu garderobu, bez ikakvih ojačanja. Izuzetak je vježbanje. Tada je nemoguće da bilo koju vježbu uradite kako treba ukoliko grudi nisu pričvršćene, tako da, jedino kada vježbam, nosim sportski grudnjak. Ali on je mnogo različit u odnosu na ovaj standardni s korpama - objasnila je ona, piše "San".