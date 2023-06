Već godinama ne brije ni pazuhe ni prepone: ''Nema ljepše stvari od dlačica na ženskom tijelu''

Nikada se nije više govorilo o važnosti samopouzdanja i prihvatanja vlastitog tijela sa svim njegovim nesavršenostima nego posljednjih nekoliko godina, a svaka prava influenserica i moderna djevojka današnjice pokraj svojih fotografija na društvenim mrežama dodaje i hashtag #body positive, engl. izraz koji objedinjuje sve navedeno.



Odbijaju kalupe

No, dok nekima on označava žensku snagu koja predugo svijetu krojenom za muškarca nije mogla doći do izražaja, drugi vjeruju da ono šta promoviraju moraju; da bi bilo iskreno; i sami živjeti pa sve više nepoznatih i slavnih žena javno odbacuje proizvode za njegu poput brijača; pokazujući time da se neće ukalupiti u nametnuti im standard ljepote te da se i bez uljepšavanja dobro osjećaju u svojoj koži.

Jedna od njih je i Portugalka Kalita Fir (Calita Fire) koja redovno na društvenim mrežama objavljuje poruke o važnosti “ljubljenja sebe” i pozitivnog doživljaja vlastitog tijela, a da ne bi sve završilo na priči još je prije tri godine odlučila reći ne žiletima, brijanju i depilaciji. A iako joj trolovi zamjeraju selfije s dlakavim pazusima i preponama, nju, kaže, nije briga pa su dlačice na njenim fotografijama i videima uvijek u prvom planu.

U jednom je nedavnom videu Fir tako pozirala u crvenom bikiniju s rukama podignutim iznad glave, kako bi svima pokazala da više ne posjeduje žilet, a pored je napisala: "Dlake na tijelu su prekrasne."

Voljeti nesavršenosti

U nekim drugim videima uz dlačice djevojka pokazuje i celulit, uvijek ističući kako voli svoje nesavršenosti, no njene poruke nisu uvijek dobro prihvaćene pa Fir redovno dobije i hrpu negativnih, čak i uvredljivih komentara.

“Ma da, ko želi puno intimnih dlaka? Niko!”, napisao je jedan pratilac.

Mnoge se korisnice društvenih mreža poput Fir odlučuju na puštanje svih dlačica na tijelu pa npr. TikTok korisnica @ditchtheblade već četiri godine ne brije dlačice na nogama, ispod pazuha i na preponama, a korisnica @taylortillt se pohvalila kako dlake ispod pazuha nije obrijala već punih deset godina!