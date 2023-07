Prakticira seks-dijetu: ''Vodim ljubav po tri sata nekoliko puta sedmično, to mi učvrsti stražnjicu”

View this post on Instagram

Ova 24-godišnjakinja može se pohvaliti s 241.000 pratilaca na Instagramu, gdje vrlo rado dijeli tajne svog uspjeha i ljepote.

- Kako puno putujem, imam fiksni kontakt muškarca u svakoj državi. Muškarcima je to super, kažu da mi je to najbolja dijeta koje sam se ikad držala. Svi me žele podržati - rekla je. A kao posljedica toga, moj svakodnevni radni učinak također se puno poboljšao - kaže mlada zvijezda.