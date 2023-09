Gola kosi travu, održava farmu i zgrće milione: Dala otkaz na poslu i pokrenula nevjerovatan biznis

View this post on Instagram

Hani kaže da ta snimanja njene dane i svakodnevne zadatke čine zabavnijima i uzbudljivijima.

- Obožavatelji to vole jer je sve autentično, sve je istina. To sam prava ja kako radim na svojoj farmi - kaže.

- Neću se šminkati i oblačiti donji veš i pozirati u spavaćoj sobi. Napolju sam i radim stvari koje bih inače radila, ali oni samo vide tu moju drsku stranu - rekla je zvezda OnlyFansa i otkrila ko su joj najčešći pratioci.

- Na OnlyFansu me prati puno fizičkih radnika koji vole devojke s farme, ali također imam puno muškaraca iz grada koji su stalno u zatvorenom, pa im prija ovakav sadržaj. To su tipovi koji vole da borave na otvorenom. To im daje osećaj da mogu da povrate kontakt s prirodom i oni to na neki način rade preko mene – kazala je.