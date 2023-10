Zašto svi cijede luk i prave ulje za kosu: U čemu je tajna trika s TikToka

- Ovo uopće nije novost. Neki već dugo koriste ovaj tretman kao prirodni lijek kod kuće. Postoje i proizvodi na tržištu koji su također dugo koristili luk kao sastojak. Ovo ulje je sigurno za upotrebu kod većine ljudi, ne postoji specifičan tip ili dužina kose koja bi trebalo da se drži dalje od njega. Umjesto toga, sve zavisi od toga kako vaša koža reaguje na luk, recimo u slučaju alergije. Svakako ovaj tretman je najbolji za one koji žele da stimulišu rast kose i povećaju njen volumen - ističe ekspert.

Dr. Garšik dodaje i da se sok luka i njegovo osnovno ulje mogu pomiješati i sa drugim sastojcima kao što je limunov sok da bi se prikrio njegov miris ili sa, recimo, aloe verom kako bi se iritacija svela na minimum. Dr. Kahen preporučuje da se ulje luka zbog njegovog mirisa koristi prije šamponiranja.

Ako ste odlučili da isprobate ovaj tretman, pitanje koliko puta da ga ponovite zavisi od vaših željenih rezultata i tipa kose. Uopćeno, stručnjaci preporučuju jednom do dva puta sedmično, i to da se nanese preko noći ili nekoliko sati u toku dana prije pranja kose. No, iako je možda sigurno za većinu, potrebno je uraditi više studija kako bi se definitivno utvrdilo da li ulje luka zaista pomaže ukupnom zdravlju kose i vlasišta.