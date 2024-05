Vinkovčanka pobijedila u takmičenju za "Najljepšu mamu Hrvatske 2024."

U Šibeniku je sinoć održan osmi izbor za "Najljepšu mamu Hrvatske", a nakon ulaska u finale u Varaždinu, Najljepšom Mamom Hrvatske u kategoriji od 23 do 39 godina proglašena je Daisy Osmičević iz Vinkovaca.

Dodijeljene su i krune "Najljepša mama Hrvatske Dijamant", koju je ponijela Mihaela Gregec i "Najljepša mama Hrvatske Platinum", koju je ponijela Ljubica Jahoda.

Uz tri krune, dodijeljeno je ukupno šest lenti: NMH elegantnost – Valentina Ivković, NMH osobnost – Marijana Trinajstić, NMH fotogeničnost – Anđela Vukšić, NMH stil – Antonija Mijić, NMH fashion – Dina Hopek, NMH glamour – Vahdela Vlahović.

- Biti proglašena najljepšom mamom Hrvatske je nevjerojatna čast i privilegija. Ova titula za mene predstavlja više od vanjske ljepote, to je priznanje za ljubav, predanost i neumorni trud koji sam uložila u svoju obitelj. Biti prepoznata kao simbol majčinstva u svojoj zemlji ispunjava me ponosom i zahvalnošću. Ovaj trenutak podsjeća me koliko je važno cijeniti svaki dan s obitelji i koliko ljubav može biti snaga koja nas čini lijepima iznutra i izvana, podsjeća me na važnost ljubavi, strpljenja i predanosti. Naziv ‘najljepše mame Hrvatske’ za mene nije samo titula koja sjaji na papiru, to je duboki osjećaj priznanja za sve one nevidljive sate koje sam uložila u svoju obitelj. Ovaj naslov inspirira me da nastavim biti najbolja verzija sebe za svoju obitelj i da s ponosom nosim ulogu majke u društvu. Sada, više nego ikad, shvaćam koliko su ti mali trenuci s obitelji zapravo najljepši dijelovi života - izjavila je Daisy za Novosti.hr jutro nakon izbora.