Vjenčanje o kojem bruji cijeli svijet: Trajalo je četiri dana, a vjenčanica je oduševila mnoge

Osnivač brenda "Pretty Little Thing" milijarder Umar Kamani (36) i model Nada Adel (Adelle, 31) vjenčali su se na jugu Francuske. Svadbeno slavlje trajalo je četiri dana i održane su dvije ceremonije.

- Htjela sam da vjenčanica sama po sebi bude detalj - dekolte, kroj, linije... Zamislila sam haljinu koja će biti bezvremenska, utjeloviti gracioznost i uzvišenost koje su uvijek u trendu. Djelomično me inspirirala jedna crna haljina Grejs Keli (Grace Kelly) - rekla je Nada.

Dok je Nada hodala do oltara svirala je pjesmu The Prayer. "To je trenutak o kojem svaka djevojčica sanja, ali ovo je zaista bila bajka - vjenčanje s toliko stila, na takvoj lokaciji i, naravno, za muškarca iz snova", izjavila je Nada za Vogue Arabia.