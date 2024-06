Objavila slike u bikiniju pa zatalasala društvene mreže: "Ovo je pravo žensko tijelo"

View this post on Instagram

Postavila sam fotografiju u bikiniju i postala je viralna zbog toga kako moje tijelo izgleda. Toliko ljudi je komentarisalo stvari poput "ovako izgleda pravo tijelo" ili "konačno vidim tijelo koje liči na moje". Ja sam samo uživala u svom kupaćem kostimu pokazujući kako lijepo izgledam, nisam uopće razmišljala da nekima možda izgleda realistično.

Ponosna na sebe

Ona je otkrila kako nije riječ samo o različitim veličinama tijela već, i o mnogim drugim nedostacima poput celulita i modrica. Karli je ranije govorila o svojoj borbi sa izgledom njenog tijela u jednom podkastu objašnjavajući da su prvobitni šok i konfuzija prošli, pošto je rekla da su žene "umorne od nametanja kulturnih standarda ljepote", piše SrećnaRepublika.

- Ova objava ne treba da bude propovjednička jer kao i svi vi apsolutno mi se ne sviđa to što vidim u ogledalu i to je uredu. Ali želim da vas podsjetim da bez obzira na sve kako izgledate spolja, to ne određuje nikad vas kao ljudsko biće - navodi ona.

Karli je savjetovala žene da nas većina ne pamti po tome kako izgledamo, već zbog utiska koji smo ostavili na druge, napominjući da ne treba težiti savršenstvu.