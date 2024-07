Soda bikarbona za sjajnu kosu: Evo kako napraviti šampon

Nikad dovoljno sjaja u kosi, a pogotovo ako se može postići neagresivnim tretmanom. Šampon koji možete sami napraviti od sode bikarbone, uvijek je dobro rješenje.



Jednostavnije ne može biti - sodu samo pomiješajte s vodom u čaši, i to na osnovu dužine kose. Ako je do ramena ili duža, pomiješajte dvije-tri kašike sode sa šest do devet kašika vode. Za kratku kosu potrebna je kašika sode s tri kašike vode.

Ovako pripremljen šampon nanesite na kosu od korijena do vrhova i nakon tri minute dobro isperite toplom vodom. Kako bi efekt bio bolji, nakon pranja sodom na kosu nanesite mješavinu od jedne petine sirćeta i četiri petine vode. Smjesu ravnomjerno rasporedite i dobro utrljajte u kosu. Nakon nekoliko sekundi isperite hladnom vodom i kosa će biti sjajna i lepršava.