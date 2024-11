Evo kako potaknuti rast kose bez skupih tretmana i hemikalija: Potrebna vam je samo riža

- Koristim rižinu vodu mjesec i poprilično je narasla. Osim toga, moja kosa je sjajnija i mekša, a ja se osjećam zdravije. Dakle, ovo je definitivno učinkovito i nastavit ću to raditi u svojoj sedmičnoj rutini pranja kose - rekla je Ebi.

Zdrava i duga kosa san je mnogih, ali put do nje često je dug i frustrirajući. Ipak, sve više ljudi otkriva prirodnu metodu koja ubrzava rast kose, a rezultati su zapanjujući.

Žene u zemljama poput Kine i Japana koriste rižinu vodu za održavanje duge i bujne kose. Bogata je vitaminima, mineralima i aminokiselinama - uključujući inozitol, koji je ugljikohidrat koji može obnoviti i zaštititi kosu. Štaviše, inozitol ostaje u kosi čak i nakon ispiranja, pružajući joj stalnu zaštitu.

Rižina voda također sadrži vitamine B, C i E koji su neophodni za zdravlje kose. Ove hranjive tvari zajedno rade na jačanju vlasi kose, smanjuju pucanje vlasi i potiču zdrav rast kose kada se nanose na vlasište.

Kako napraviti rižinu vodu kod kuće

Rižinu vodu možete i sami napraviti, a zahtijeva samo malo obične bijele riže i vode.

Započnite ispiranjem riže kako biste uklonili svu prljavštinu ili nečistoće, a zatim je potopite u čistu vodu 30 minuta do sat, povremeno miješajući. Nakon namakanja, procijedite vodu u čistu zdjelu ili staklenku i bacite rižu. Za dodatne prednosti, ostavite rižinu vodu na sobnoj temperaturi 24 do 48 sati da fermentira. Nakon što to napravite, trebali biste je pohraniti u hladnjak i iskoristiti unutar sedam dana.

Kako biste izvukli maksimum iz rižine vode, Ebi je preporučila namakanje kose jednom sedmično.

Nakon šamponiranja prelijte rižinu vodu preko kose da prekrijete vlasište i pramenove, a zatim masirajte vlasište pet minuta kako biste pospješili protok krvi. Za dodatnu njegu, možete je ostaviti u kosi 30 minuta. Isperite rižinu vodu hladnom vodom, a zatim nanesite regenerator na uobičajeni način. Nastojte to raditi jednom sedmično jer prekomjerna upotreba može dovesti do preopterećenja proteinima, čineći vašu kosu krutom ili suhom, piše The Sun.