Severina nosi štikle i haljinu s perjem, ali na njoj ni puno perja nije previše

Severina je zbog poslovnih obaveza doputovala u Sarajevo, o čemu je i obavijestila svoje fanove i pratitelje na Instagramu. Uz tu objavu pjevačica je objavila i tri fotografije na kojima pozira u bijeloj modnoj kombinaciji s perjem.

- Proljeće na moje rame slijeće, a ja slijećem u Sarajevo, na gala večer - napisala je Severina.

Na fotografijama uz objavu pjevačica je zablistala u bijeloj kombinaciji sačinjenoj od mini haljine bogato ukrašene perjem na donjem rubu te na predjelu struka. Kratka haljina izrađena od fine pletenine ima dolčevita-kragnu i duge rukave, koje je Severina podvinula do lakta.