Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KAKO SE VAMA SVIĐA

Severina nosi štikle i haljinu s perjem, ali na njoj ni puno perja nije previše

Kratka haljina izrađena od fine pletenine ima dolčevita-kragnu i duge rukave, koje je Severina podvrnula do lakta

Zanimljivo modno izdanje Severine. Instagram

N. Aj.

11.4.2025

Severina je zbog poslovnih obaveza doputovala u Sarajevo, o čemu je i obavijestila svoje fanove i pratitelje na Instagramu. Uz tu objavu pjevačica je objavila i tri fotografije na kojima pozira u bijeloj modnoj kombinaciji s perjem.

- Proljeće na moje rame slijeće, a ja slijećem u Sarajevo, na gala večer - napisala je Severina.

Na fotografijama uz objavu pjevačica je zablistala u bijeloj kombinaciji sačinjenoj od mini haljine bogato ukrašene perjem na donjem rubu te na predjelu struka. Kratka haljina izrađena od fine pletenine ima dolčevita-kragnu i duge rukave, koje je Severina podvinula do lakta.

Šik izdanje razigrala je s još perja koje krasi bijele sandale s visokom potpeticom i tankim remenčićem oko gležnja. Modnu kombinaciju za dolazak u Sarajevo pjevačica je dodatno podigla zlatnim prstenjem.

# SEVERINA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.