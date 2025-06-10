Deset kombinacija boja koje stilisti savjetuju da izbjegavate

Ako vaš ormar pretežno čine odjevni komadi u crnoj, plavoj i bijeloj boji, niste jedini – te neutralne nijanse s razlogom dominiraju modnim svijetom. Lako se kombinuju, uvijek izgledaju elegantno i rijetko kad se sukobe s drugim bojama.

Ali šta ako želite eksperimentisati s odvažnijim tonovima?

Prema savjetima stilista, određene kombinacije boja mogu izgledati neusaglašeno ili čak prenapadno. Čak i najskuplja odjevna kombinacija može izgledati neuredno ako boje nisu usklađene. Stilistica Sali Samuels (Sally) iz modne kuće Savile Row Company preporučuje korištenje kolornog kruga kao vodiča – boje koje su jedna pored druge (analogne) ili nasuprotne (komplementarne) često funkcionišu, ali ne uvijek.

- Previše različitih boja može stvoriti prenatrpan i haotičan izgled. Idealno je ograničiti se na najviše tri boje u kombinaciji - kaže Samuels.

U nastavku donosimo vam 10 kombinacija boja koje modni stručnjaci preporučuju da izbjegavate.

1. Ljubičasta i crvena

Iako su ljubičasta i crvena srodne boje, u praksi često izgledaju prenapadno zajedno. Kombinacija jarkih nijansi ovih boja može vizuelno udarati i odvući pažnju s ostatka odjevne kombinacije.

Umjesto toga: Kombinujte crvenu s plavom, ili ljubičastu s neutralnim nijansama poput sive, bež ili bijele.

2. Žuta i zelena

Obje boje su svijetle i upečatljive, ali zajedno znaju izgledati preintenzivno i neskladno.

Umjesto toga: Nosite zelenu s smeđom ili bež, a žutu kombinujte s bijelom ili svijetloplavom za osvježavajući izgled.

3. Crna i tamnoplava

Ove dvije tamne boje često se stapaju jedna s drugom i ne stvaraju dovoljno kontrasta.

Umjesto toga: Kombinujte crnu s sivom ili bež, a tamnoplavu s svijetlim ružičastim tonovima za elegantan izgled.

4. Smeđa i žuta

Za razliku od zlatne, koja uz smeđu može izgledati sofisticirano, klasična žuta često djeluje prenapadno i priguši smeđu.

Umjesto toga: Spojite smeđu s nježno ružičastom, svijetloplavom ili krem nijansom.

5. Smeđa i siva

Na prvi pogled možda djeluju kao dobar neutralan spoj, ali u stvarnosti ova kombinacija često izgleda dosadno i bez energije.

Umjesto toga: Svijetlosmeđu kombinujte s tamnoplavom, a tamnosmeđu s svijetlosivom za balans između toplih i hladnih tonova.

6. Crvena i zelena

Ova kombinacija podsjeća na božićne praznike – i to nije kompliment tokom ostatka godine.

Umjesto toga: Crvenu kombinujte s maslinasto zelenom ili tamnoplavom, a zelenu s bijelom, krem ili smeđom za prirodniji izgled.

7. Smeđa i crna

Ove dvije tamne nijanse mogu izgledati mutno zajedno ako između njih nema kontrasta.

Kako ih učiniti nosivima: Uvedite treću boju – bijelu, bež ili svijetlosivu – i igrajte se s teksturama (npr. koža uz vunu, svila uz teksas).

8. Ljubičasta i žuta

Ove komplementarne boje stvaraju preveliki kontrast kada su jarke, i lako mogu izgledati kao sportski dres.

Umjesto toga: Kombinujte lavandu s senf žutom, ili jednu od njih sa sivom, bež ili tamnim teksasom.

9. Neon sa neonom

Neonske boje su same po sebi dovoljan vizuelni udarac. Kada ih kombinujete više, riskirate da izgledate kao reklama za disko party iz '80-ih.

Umjesto toga: Ako volite neon, neka on bude u fokusu uz neutralnu podlogu – crnu, bijelu, sivi teksas ili krem.

10. Neon i zemljane boje

Spoj jarkih neonskih boja s blagim, prigušenim tonovima (poput maslinaste, bež, ciglene) često izgleda neskladno i razvodnjeno.

Umjesto toga: Neon nosite uz jake, čiste nijanse poput bijele, crne ili tamnog teksasa. Zemljane tonove čuvajte za minimalističke, prirodne kombinacije.

Ali pravilan odabir i kombinacija boja može učiniti ogromnu razliku. Ako niste sigurni, držite se pravila tri boje i igrajte se s kontrastima – u teksturama, tonovima i nijansama.