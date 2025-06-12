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JEDNOSTAVAN KOMAD

Djevojke su poludjele za majicom kakvu nosi Kendal Džener

Pristupačna cijena i neplanirana promocija Kendal Džener učinili su ovaj jednostavni odjevni predmet pravim hitom

Kajli i Kendal Džener. Platforma X

S. B.

12.6.2025

Korisnici Tik Toka su primijetili Kendal Džener (Kendall Jenner) u običnoj bijeloj majici bez rukava i odmah postali opsjednuti njome. Razlog je vrlo jednostavan – majica je vrlo jeftina. Paket od pet takvih majica košta manje od 10 eura.

Kendal je nosila ovu majicu na NBA polufinalu prošlog mjeseca, a Tik Tok zajednica krenula je u potragu za brendom. Poznata po ljubavi prema klasičnim i jednostavnim komadima, Kendal je upravo s ovom bijelom majicom bez rukava pokazala koliko je osnovni odjevni predmet može učiniti popularnim. 

Bijela majica bez rukava gotovo je nezaobilazan komad u ormaru mnogih, pa nije iznenađujuće što su mnogi željeli znati gdje je Kendal nabavila svoju.

Tiktokerica Tinx (@tinx) objavila je da je riječ o Hanes majicama bez rukava, identičnim onoj koju je Kendal nosila, u pakovanju od pet komada za ispod 10 eura. Pristupačna cijena i neplanirana promocija Kendal Džener učinili su ovaj jednostavni odjevni predmet pravim hitom.

# MODEL
# KENDALL JENNER
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