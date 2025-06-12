Djevojke su poludjele za majicom kakvu nosi Kendal Džener

Korisnici Tik Toka su primijetili Kendal Džener (Kendall Jenner) u običnoj bijeloj majici bez rukava i odmah postali opsjednuti njome. Razlog je vrlo jednostavan – majica je vrlo jeftina. Paket od pet takvih majica košta manje od 10 eura.

Kendal je nosila ovu majicu na NBA polufinalu prošlog mjeseca, a Tik Tok zajednica krenula je u potragu za brendom. Poznata po ljubavi prema klasičnim i jednostavnim komadima, Kendal je upravo s ovom bijelom majicom bez rukava pokazala koliko je osnovni odjevni predmet može učiniti popularnim.