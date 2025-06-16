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LJETNA NIJANSA

Ovo su omiljeni bjuti proizvodi Viktorije Bekam

Nedavno je predstavila i novu nijansu

Viktorija Bekam. Instagram

S. B.

16.6.2025

Viktorija Bekam (Victoria Beckham) već godinama važi za modnu i beauty inspiraciju – nekada kao Poš Spajs (Posh Spice) u bendu Spajs Grls (Spice Girls), danas kao vlasnica uspješnih brendova Viktorija Bekam "Viktorija Bekam Beauty".

Poznata je po svom prefinjenom stilu – voli visoke štikle, duge hlače koje produžuju siluetu i elegantne haljine, ali i po svom prepoznatljivom mejk-ap izgledu – posebno smoki ajsu koji je postao njen zaštitni znak.

Ključ ovog efektnog izgleda je "Satin Kajal Liner", olovka za oči iz njene vlastite kozmetičke linije.

Viktorija najčešće koristi nijanse "Cocoa i Cinnamon" za dnevni mejk-ap, dok za večernje prilike bira "Olive". Nedavno je predstavila i novu nijansu – "Terracotta", neutralni ton idealan za ljeto, jer se lako uklapa u sve kombinacije.

Sama Viktorija istakla je da se jedna olovka proda svakih 30 sekundi, što je dovoljno da potvrdi status ovog ajlajnera kao nezaobilaznog dijela mejk-ap rutine za mnoge žene širom svijeta.

# VICTORIA BECKHAM
# SAVJETI
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