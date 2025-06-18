Ljetni trend: Najmodernija kratka frizura na svijetu

Kad govorimo o kosi, zaobljena paž frizura savršena je za ljeto, a ujedno je i najmodernija ove sezone. Iako joj je popularnost nevjerovatno porasla posljednjih nekoliko sezona, ovo je frizura koja se održava na tronu decenijama. Crveni karmin, mačije oči i trendovska boja kose: trendovi se mijenjaju iz sezone u sezonu, ali paž frizura je dugotrajna.

Osim posebnog izgleda, razlog zbog kojeg je zaobljena paž frizura postala jedan od najvećih trendova sezone jeste njena dužina koja je veoma svestrana: ona odgovara gotovo svakom obliku lica i teksturama kose te predstavlja klasičnu frizuru koja je ujedno veoma moderna i privlačna. Evo nekoliko načina kako da paž frizuru prilagodite svom stilu i željama.

Duboki bočni razdjeljak

Napravite duboki bočni razdjeljak na svojoj paž frizuri, koji stvara iluziju da su šiške prebačene u stranu. Tako nećete imati potrebu da kosu skraćujete ili da nešto posebno radite o pitanju šiški.

Asimetrična i zaobljena

Odličan način da se spoje dva stila u jednoj frizuri jeste asimetrični i zaobljeni paž - jedna strana kraća od druge. Stil je posebno pogodan za dame koje imaju četvrtasti oblik lica.

Guste šiške

Ako poželite da malo promijenite izgled svoje paž frizure, guste šiške samo su jedan od načina da to uradite. Još ako odlučite da i one budu zaobljene, postat ćete prava trendseterica.

Lažna asimetrija

Kako biste dobile izgled “lažne” asimetrije, ne morate jednu stranu imatu kraću u odnosu na drugu – bit će sasvim dovoljno da jednu stranu nonšalantno zavučete iza uha.