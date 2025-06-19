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TRENDOVI

Moda na plaži: Top 5 kupaćih kostima za ovo ljeto

Mnogo toga moramo nabaviti prije nego što se uputimo na svoju ljetnu destinaciju, a većini žena prioritet je, očekivano, kupaći kostim

Kupaći kostimi. Hellomagazin.hr

I. P.

19.6.2025

Mnogi su se već uputili na ljetovanje, a i ostali će uskoro. Dakle, pripreme za odmor već su se zahuktale. Mnogo toga moramo nabaviti prije nego što se uputimo na svoju ljetnu destinaciju, a većini žena prioritet je, očekivano, kupaći kostim.

Možda ste i vi među damama koje planiraju obnoviti svoju zalihu kupaćih kostima.

Ako ste u potrazi za novim bikinijem ili badićem i željeli biste neki trendovski model, provjerite kojim se kupaćim kostimima predviđa najveća popularnost u ovoj ljetnoj sezoni.

Žuti kupaći kostim. Decorexpro.com

Žuti kupaći kostimi

Žuta je definitivno jedna od boja koja će obilježiti 2025. godinu, a pogotovo ljeto. Stoga i nije veliko iznenađenje to što se našla u novim kolekcijama kupaćih kostima. I dok maslac žuta dominira kada je riječ o ostalim odjevnim komadima, kupaći kostimi dostupni su u raznim nijansama, od pastelnih do neonskih.

Kupaći s prugastim uzorkom. Zadovoljna.hr

Kupaći s prugastim uzorkom

Ljeto je savršen period za prugasti uzorak, a ove sezone on se ukazuje u raznim varijantama i na kupaćim kostimima. Nikad ne možete pogriješiti s klasičnim mornarskim uzorkom, ali poigrajte se i s okomitim varijantama, pogotovo ako želite još malo izdužiti svoju figuru. Nose se i apstraktni prugasti uzorci.

Kupaći kostim s metalnim ukrasima. Story.hr

Kupaći kostimi s metalnim ukrasima

Svaka sezona donese nam neki model sa zanimljivim aplikacijama ili ukrasom, a ove godine traženi su modeli s metalnim ukrasima. Neki su toliko efektni da izgledaju kao dodatni komad nakita, ali ima i onih suptilnijih za dame koje žele decentniji ukras.

Kontrastni kupaći kostimi. Temu.de

Kontrastni kupaći kostimi

Crna i bijela, plava i zelena, crvena i ružičasta… Spoj dviju kontrastnih boja na kupaćem kostimu pravi je hit ove godine. Ovaj trend ne poznaje nespojive boje, a što je kontrast veći, to je završni efekt bolji.

Kupaći kostim s kariranim uzorkom. Pullandbear.com

Kupaći kostimi s kariranim uzorkom

Osim prugastog uzorka, ovog ljeta nosi se i karirani uzorak, barem kada su u pitanju kupaći kostimi. 

# MODA
# KUPAĆI KOSTIM
# LIFESTYLE
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