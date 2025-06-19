Moda na plaži: Top 5 kupaćih kostima za ovo ljeto

Mnogi su se već uputili na ljetovanje, a i ostali će uskoro. Dakle, pripreme za odmor već su se zahuktale. Mnogo toga moramo nabaviti prije nego što se uputimo na svoju ljetnu destinaciju, a većini žena prioritet je, očekivano, kupaći kostim.
Možda ste i vi među damama koje planiraju obnoviti svoju zalihu kupaćih kostima.
Ako ste u potrazi za novim bikinijem ili badićem i željeli biste neki trendovski model, provjerite kojim se kupaćim kostimima predviđa najveća popularnost u ovoj ljetnoj sezoni.
Žuti kupaći kostimi
Žuta je definitivno jedna od boja koja će obilježiti 2025. godinu, a pogotovo ljeto. Stoga i nije veliko iznenađenje to što se našla u novim kolekcijama kupaćih kostima. I dok maslac žuta dominira kada je riječ o ostalim odjevnim komadima, kupaći kostimi dostupni su u raznim nijansama, od pastelnih do neonskih.
Kupaći s prugastim uzorkom
Ljeto je savršen period za prugasti uzorak, a ove sezone on se ukazuje u raznim varijantama i na kupaćim kostimima. Nikad ne možete pogriješiti s klasičnim mornarskim uzorkom, ali poigrajte se i s okomitim varijantama, pogotovo ako želite još malo izdužiti svoju figuru. Nose se i apstraktni prugasti uzorci.
Kupaći kostimi s metalnim ukrasima
Svaka sezona donese nam neki model sa zanimljivim aplikacijama ili ukrasom, a ove godine traženi su modeli s metalnim ukrasima. Neki su toliko efektni da izgledaju kao dodatni komad nakita, ali ima i onih suptilnijih za dame koje žele decentniji ukras.
Kontrastni kupaći kostimi
Crna i bijela, plava i zelena, crvena i ružičasta… Spoj dviju kontrastnih boja na kupaćem kostimu pravi je hit ove godine. Ovaj trend ne poznaje nespojive boje, a što je kontrast veći, to je završni efekt bolji.
Kupaći kostimi s kariranim uzorkom
Osim prugastog uzorka, ovog ljeta nosi se i karirani uzorak, barem kada su u pitanju kupaći kostimi.