Moda na plaži: Top 5 kupaćih kostima za ovo ljeto

Mnogi su se već uputili na ljetovanje, a i ostali će uskoro. Dakle, pripreme za odmor već su se zahuktale. Mnogo toga moramo nabaviti prije nego što se uputimo na svoju ljetnu destinaciju, a većini žena prioritet je, očekivano, kupaći kostim.

Možda ste i vi među damama koje planiraju obnoviti svoju zalihu kupaćih kostima.

Ako ste u potrazi za novim bikinijem ili badićem i željeli biste neki trendovski model, provjerite kojim se kupaćim kostimima predviđa najveća popularnost u ovoj ljetnoj sezoni.