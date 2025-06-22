Za dame 50+ godina: Evo kako šminkom obrisati bore i skinuti 10 godina s lica

Sve dame, bez obzira na godine, žele dan započeti bez nervoze i razmišljanja jesu li se adekvatno našminkale. A da bi znale tačno kako se našminkati tako da svaki put izgledaju odlično, potrebno je samo nekoliko dobrih trikova, naročito ako žele svojoj koži dati zdrav i svjež sjaj.

Umjesto previše pudera i kontura (što često viđamo kod slavnih i na YouTubeu), ključno je zapamtiti: manje je više.

U nastavku donosimo nekoliko odličnih make-up trikova za dame 50+, ali će ih voljeti žene svih generacija!

Svjetlije nijanse su odlične za dan, tamnije za večer

Boja prema tonu kože: Ako imate hladan ten, birajte srebrene tonove, a za topao ten preporučuju se zlatni ili bakreni.

Koristite korektor u boji

Klasičan korektor neće uvijek prikriti sve nepravilnosti. Umjesto toga, koristite korektore u boji:

Zeleni za prekrivanje crvenila

Narandžasti za tamne podočnjake

Breskvasti za plavičaste ili ljubičaste tonove

Nanesite malu količinu na ciljano područje i pažljivo izblendajte prije pudera.

"Tightline" tehnika za izražajnije oči

Tehnika "tightline" podrazumijeva nanošenje olovke za oči na gornju vodenu liniju oka. To će vizuelno zgušnjavati trepavice i otvoriti pogled.

Izbjegavajte donju vodenu liniju jer može vizuelno smanjiti oči.

Uvijač za trepavice – instant osvježenje

Najbrži trik za svjež izgled? Uvijte trepavice! Držite uvijač pri korijenu trepavica nekoliko sekundi, zatim na sredini i na vrhovima.

Možete koristiti i lagano zagrijani uvijač (fenom – oprezno!) za izraženiji efekt.

Ocrtajte usne za puniji izgled

Kako starimo, prirodna linija usana postaje manje definirana. Trik je da usne lagano ocrtate nude olovkom malo izvan njihove prirodne linije. Zatim ih popunite ružem slične nijanse. Bež tonovi su najprirodniji i uvijek siguran izbor.

Birajte kremasto rumenilo umjesto onog u prahu

Kremasto rumenilo daje licu zdrav sjaj i prirodniji, mladolik izgled. Nanesite ga prstima na jagodice i blendajte prema sljepoočnicama.

Ne preskačite njegu kože i dobar primer

Dobra šminka počinje njegovanom kožom. Zrelijoj koži treba više vlage:

Hidratantna krema s hijaluronskom kiselinom

SPF zaštita

Tek tada dolazi primer, koji zaglađuje kožu, popunjava sitne linije i priprema lice za puder.

Nikad ne nanosite puder direktno na kožu bez podloge!