Prvo pojavljivanje Georgine Rodrigez nakon zaruka izazvalo oduševljenje: Fokus na raskošnom prstenu koji vrijedi milione

Zaručnica Kristijana Ronalda (Cristiano), Georgina Rodrigez (Rodriguez), privukla je sve poglede u Veneciji tokom svog prvog javnog pojavljivanja od vjeridbe.

Argentinsko-španska manekenka i influenserica došla je na prestižni Filmski festival, koji je počeo ove sedmice, i odmah izazvala medijsku pomamu.

Georgina je zablistala u smeđem satenskom kompletu na tufnice, uz tanak šal koji joj je padao niz ramena. Kombinezon je uparila s crnim štiklama, Prada sunčanim naočalama i crnom Hermes torbicom sa zmijskim printom, ali pažnju svih prisutnih ukrao je ogroman dijamantski prsten od 30 karata, čija se vrijednost procjenjuje na čak 3 miliona dolara.