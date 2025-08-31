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U VENECIJI

Prvo pojavljivanje Georgine Rodrigez nakon zaruka izazvalo oduševljenje: Fokus na raskošnom prstenu koji vrijedi milione

Zablistala je u smeđem satenskom kompletu

Georgina Rodrigez. platforma X

I. H.

31.8.2025

Zaručnica Kristijana Ronalda (Cristiano), Georgina Rodrigez (Rodriguez), privukla je sve poglede u Veneciji tokom svog prvog javnog pojavljivanja od vjeridbe. 

Argentinsko-španska manekenka i influenserica došla je na prestižni Filmski festival, koji je počeo ove sedmice, i odmah izazvala medijsku pomamu.

Georgina je zablistala u smeđem satenskom kompletu na tufnice, uz tanak šal koji joj je padao niz ramena. Kombinezon je uparila s crnim štiklama, Prada sunčanim naočalama i crnom Hermes torbicom sa zmijskim printom, ali pažnju svih prisutnih ukrao je ogroman dijamantski prsten od 30 karata, čija se vrijednost procjenjuje na čak 3 miliona dolara.

Podsjećamo, Georgina i Ronaldo su u vezi od 2016. godine. Zajedno imaju dvije kćerke Alanu (8) i Belu (2), pored toga imaju i bliznace Matea i Evu (7), koje je rodila surogat majka. Ronaldo ima i 14-godišnjeg Kristijana džuniora. 

# VENECIJA
# GEORGINA RODRIGUEZ
# CRISTIANO RONALDO
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