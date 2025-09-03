Domaći losion za čišćenje lica: Jednostavan, lagan i prilagodljiv svakom tipu kože

Losioni za čišćenje lica kupljeni u drogerijama često budu prejaki i iritantni za našu kožu, ali zato nikada nećete pogriješiti s domaćim koji možete sami napraviti. Ovaj losion je jednostavan, lagan i može se prilagoditi u zavisnosti od tipa vaše kože. Ako imate kombinovanu kožu, onda se držite tačnih mjera u receptu, a ako vam je koža masna ili suha, dodajte manje ili više sastojaka koji se preporučuju za vaš tip kože.

Sastojci

60 mililitara jakog, zelenog čaja (najbolje da stavite 3 kesice)

30 mililitara jabukovog sirćeta

15 mililitara ekstrakta hamamelisa (virdžinijskog oraha)

10 mililitara soka od limuna (najbolje svježe iscijeđenog)

jedna do dvije kapi bademovog ulja

jedna do tri kapi ulja čajevca

plastična bočica u koju ćete spremiti proizvod

Priprema

Skuhajte čaj i pustite da se ohladi. Dodajte čaju jabukovo sirće.

Za kombinovanu kožu, potreban omjer čaja i sirćeta treba da bude 2:1. Ako imate suhu kožu, ubacite više zelenog čaja nego sirćeta, a ako imate masniju kožu potrebno je dodati više sirćeta.

Potom dodajte sok od limuna. Ako je vaša koža sklona crvenilu, dodajte više soka od limuna, ali imajte na umu da on isušuje kožu te dodajte i više ulja čajevca i bademovog ulja.

Dodajte ekstrakt hamamelisa te bademovo ulje i ulje čajevca.

Prespite dobijenu smjesu u plastičnu bočicu i stavite je u frižider. Prije upotrebe promućkajte, da bi se ulje dobro izmiješalo.