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MODNI SAVJETI

Odjeća koja naglašava ženski seksepil: U ovih 5 komada ćete se osjećati udobno i poželjno

Uprkos popularnim trendovima koji se pojavljuju svake sezone, postoje određeni komadi odjeće koji su uvijek in

Odjeća koja naglašava ženski seksepil. Vecernji.hr

I. P.

4.9.2025

Uprkos popularnim trendovima koji se pojavljuju svake sezone, postoje određeni komadi odjeće koji su uvijek in. Zaista, ovih pet će učiniti da se osjećate udobno, poželjno i seksepilno.

Haljina A-kroja

Haljina A-kroja. Instagram

Haljina A-kroja pomoći će vam da vam struk izgleda manji nego što to jeste. 

Pantalone za svaku figuru

Pantalone za svaku figuru. Fashion-luna.com

Elegantne, udobne i svakoj ženi dobro stoje. Teget pantalone olovka kroja s blagim trapetom odlično se slažu uz gotovo sve modele obuće. Čak i muškarci vole da nas vide u njima.

Privlačna bluza

Privlačna bluza. 24sata.hr

Bluza bez kragne i naramenica pokazuje malo kože, ali bez previše otkrivanja. Plus, kroj koji prati liniju tijela će vam pomoći da sve ostavite bez daha.

Tamne farmerice

Tamne farmerice. Chiwelook.me

Malo dodatnih oblina na kukovima laska ženskoj figuri, a tamne farmerice odličan su način da ih istaknete. U zavisnosti od samog modela (klasični modeli, sa definisanim porubima, koji nisu iscijepani ili ukrašeni aplikacijama), možete ih nositi gotovo u svim prilikama.

Svijetli blejzer

Svijetli blejzer. Eternall.hr

Svijetli blejzer, osim s pantalonama u istoj boji, odlično se slaže i s farmericama, helankama te haljinama, definitivno će vas dovesti u centar pažnje. Štaviše, odlično se slaže i sa svim drugim bojama.

# SAVJETI
# MODA
# ODJEĆA
# LIFESTYLE
# SEKSEPIL
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