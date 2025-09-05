Povratak sa stilom: Melanija Tramp još jednom pokazala šta znači prava elegancija

Melanija Tramp (Melania Trump) našla se opet pored supruga Donalda Trampa (Trump) u svom prepoznatljivom minimalističkom stilu koji nikada ne prolazi bez pažnje javnosti.

Sa sobom uvijek nosi dozu elegancije, a to je ovaj put pokazala kroz crnu sako haljinu, bez rukava, sa istaknutom siluetom. Sofisticiran izgled je upotpunila jednostavnim nakitom i valovitom frizurom.