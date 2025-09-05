Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIJELA KUĆA

Povratak sa stilom: Melanija Tramp još jednom pokazala šta znači prava elegancija

Poznata je po minimalističkom i luksuznom modnom stilu

Melanija Tramp u Bijeloj kući. AP

A. P.

5.9.2025

Melanija Tramp (Melania Trump) našla se opet pored supruga Donalda Trampa (Trump) u svom prepoznatljivom minimalističkom stilu koji nikada ne prolazi bez pažnje javnosti.

Sa sobom uvijek nosi dozu elegancije, a to je ovaj put pokazala kroz crnu sako haljinu, bez rukava, sa istaknutom siluetom. Sofisticiran izgled je upotpunila jednostavnim nakitom i valovitom frizurom.

Melanija u svom prepoznatljivom stilu. AP

Melanija Tramp poznata je po minimalističkom i luksuznom modnom stilu koji odražava njenu sklonost neutralnim tonovima i ženstvenim komadima s potpisima evropskih luksuznih brendova poput Chanela, Guccija i Ralpha Laurena.

Neki od njenih omiljenih komada uključuju elegantne kostime, kapute i haljine jednostavnog kroja. 

Stilski je dosljedna u svojoj preferenciji pročišćene elegancije koja balansira između klasične sofisticiranosti i povremenih upečatljivih uzoraka, što ju je učinilo jednom od najbolje odjevenih prvih dama u historiji.

# MELANIA TRUMP
# MODA
# ELEGANCIJA
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.