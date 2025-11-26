Monika Beluči otkrila zašto su sve njene veze propale

Kada Monika Beluči govori o ljubavi, njene riječi zvuče smireno i bez pretjerivanja. Oduvijek je imala sposobnost da odnose posmatra dublje nego većina ljudi.

U razgovoru za Paris Match izgovorila je rečenicu koja je mnoge žene odmah pogodila: "Postoje trenuci u životu žene kada ostane sama sa svojim bolom. I plače ne zato što je slaba, već zato što je predugo bila jaka."

Beluči je godinama kasnije objasnila šta se dešavalo tokom njenog braka sa Vensanom Kaselom. Na prvi pogled, izgledali su kao savršen par: ljepota, talenat i snažna privlačnost.

Međutim, iza te javne slike krila se stvarnost koju je Monika priznala tek kasnije: "Bili smo zajedno, ali smo živjeli u dva potpuno različita svijeta."

Kasel je neprestano radio, putovao i živio brzim, napornim tempom. Monika je živjela smirenije, posvećena djeci i domu. Ta razlika nije bila sitnica – s vremenom je postala zid.

- Boljelo me je kada sam se osjećala usamljeno u vezi - ispričala je Beluči.

Nisu imali česte svađe. Problem je bio nešto drugo – udaljenost, tišina, odsustvo podrške.

- Shvatila sam da on ne pripada nikome. To je njegova priroda. Ali ponekad sam željela da bude tu - rekla je.

Te riječi nisu optužba, nego priznanje umora žene koja je predugo nosila sve na svojim leđima. Monika nikada nije pokušavala glumiti idealnu suprugu. Otvoreno je govorila: "Ljubav je lijepa, ali žena se ne bi trebala gubiti u njoj."

U jednom trenutku shvatila je da ima manje slobode, manje radosti, manje sebe. To je opisala u Elle France – trenutak istine koji žene ili slomi ili ojača. Razvod je nije uništio, nego joj je donio olakšanje.

Kada su 2013. objavili rastanak, Monika je kratko rekla: "Prošli smo dug put. Ali sada idemo različitim putevima."

Bez drame, bez pokušaja objašnjavanja javnosti. Kasnije je u Vanity Fair-u rekla: "Shvatila sam da mogu biti sretna sama. To je bilo veliko otkriće."

Tek godinama kasnije progovorila je o onome što ju je najviše boljelo: "Plakala sam zbog usamljenosti, ne zbog bola. Usamljenost u vezi je najteža."

Danas na ljubav gleda zrelije. U Vogue Italia je kazala: "Ljubav je lijepa, ali više ne tražim nekoga ko će me upotpuniti. Ja sam cjelovita. Treba mi neko ko će biti pored mene, a ne umjesto mene."