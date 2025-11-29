Ova tri horoskopska znaka uvijek bježe od problema

Iako se svi susrećemo sa trenucima kada bismo sve obaveze odgodili i neradili ništa, astrologija ipak tu karakteristiku naglašava kod određenih horoskopskih znakova.

Takvo ponašanje najčešće proizlazi iz njihove potrebe da izbjegnu stres i neugodne situacije.

Blizanci

Blizanci se brzo zanesu novim idejama i izgube fokus čim osjete monotoniju. Kada se pojave problemi, često traže mentalni bijeg umjesto suočavanja. Njihov nemiran duh otežava održavanje stabilnog ritma. Zato okolina lako stekne dojam da izbjegavaju obaveze.

Strijelac

Strijelci slobodu smatraju važnijom od suočavanja s teškim situacijama. Čim osjete pritisak, spontano se povuku iz svega što ih opterećuje. Umjesto sukoba biraju nešto lakše i optimističnije. Zbog toga djeluju kao da bježe od odgovornosti.

Ribe

Ribe brzo preplave emocije pa teško ostaju smirene pred problemima. Često se povuku u svoj svijet kako bi se zaštitile od unutrašnjeg stresa. Teško im je postaviti jasne granice pa izbjegavaju zahtjevne situacije. Zato okolina misli da bježe od obveza.